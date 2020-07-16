【搶購潮】新冠肺炎疫情爆發各區現搶購潮　多間超市廁紙食米貨架橫掃一空

▲ 新冠肺炎疫情爆發各區現搶購潮，多間超市廁紙食米貨架被橫掃一空。

本港爆發新一波疫情，昨日新增19宗確診個案，另有37宗初步確診個案。而昨日起食肆晚上6時後禁堂食，令市民必須留家避疫，全港各區多間超市都出現搶購潮。有見及此，連鎖超市惠康及百佳都發出「限購令」，規定多款日用品每人限購兩件，然而有多區市民指出，多間超市的食米、即食麵及廁紙貨架仍被搶購一空，陸續要補貨。

▲ 欣榮花園百佳超市。（圖片來源：To Kwa Wan 土瓜灣之友）

有網民昨日在Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」分享欣榮花園百佳超市情形，貨架上的食米和廁紙寥寥無幾。有網民張貼欣榮花園惠康貨架照片，情況相差無幾，有網民笑言：「唔知以為限聚7年。」

▲ 窩打老道惠康。（圖片來源：何文田街坊）

另在群組「何文田街坊」亦有同類情況發生，有網民昨日下午分享窩打老道惠康的情形，廁紙架上的廁紙被搶至僅剩一個角落，而食米和即食麵被大量搶購，貨架上存量僅剩一半。

▲ 天水圍一間超市。（圖片來源：我食在元朗。你卻在大牌檔）

最誇張是天水圍超市情形，有網民發布天水圍一間超市情形，貨架上被完全搶購一空，亦有同區網民回應，多間超市出現相似情形：「天耀百佳一樣」。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢