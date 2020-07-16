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【殺手】李佳芯自爆沖涼時最多寫作靈感　Ali大方重提唱《小幸運》被狠批

娛樂 10:30 2020/07/16

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

李佳芯任《StarTalk》嘉賓接受許文軒訪問。

主演的新劇《殺手》現正在播出的李佳芯（Ali），日前作客TVB節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談推出新書《心之所往》感受。

李佳芯說：「我絕對不是作家，以前讀書時作文都不是特別叻，我只是想記錄一些東西，透過本書講下我的內心世界同是如何解形成今日的我，所以我將由細到大印象深刻的經歷都一一寫下，裏面的故仔全部都是真人真事。」

Ali又說：「我沖涼的時候特別多靈感，平時如果沒有靈感，我會放低筆，去搵下東西吃，煮個麵同洗衫做運動先，因為我是一個不可被催迫，越迫自己越諗不到東西。」

李佳芯做才女出散文《心之所往》。（取自李佳芯facebook）

談到入行後感受最深事情，李佳芯說：「感恩自己做過那麼多不討好的角色，拍劇做小三，我真係沒諗太多，全因為自己鍾意演戲，但出到來原來觀眾好鍾意。初初不識演戲，做完被鬧不懂演戲，雖然如此，但是我又好鍾意睇些負面批評同留言，好似話我好多小動作同說話太快，如果有道理的批評我是會改同提醒自己。」

主持提到李佳芯登台唱歌被狠批，Ali大方回應：「2017年元旦唱《小幸運》我好記得，我是一個從來都不鍾意在人面前唱歌的人，為了工作臨急抱佛腳去學唱歌，最終當然唱得不好，之後竟然變成了話題，每次一提到《小幸運》，大家就好似好開心，現在我慢慢改善緊，都有繼續學唱歌，但每次上到台都是好緊張。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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