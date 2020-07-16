公開大學創意藝術畢業展 走入學生的「異色」世界

創意的泉源可以是來自生活的點滴，又或者從意識思想中發掘出來。香港公開大學（公大）創意藝術學系的應屆畢業生就將藝術的魅力呈現於動畫、電影、文學、相片、廣告、裝置藝術等多元化作品中，表達他們對創意的熱忱、豐富的想像力及社會情懷。他們今年的畢業展將於網上舉行，以「異色流」為主題，想一睹他們別具「異色」的作品，就要把握機會！

作為一個寶貴的平台，公開大學創意藝術畢業展將各式各樣的創意藝術匯聚一 堂，當中的作品均由「創意廣告及媒體」、「創意寫作與電影藝術」、「動畫及視覺特效」、「電影設計及攝影數碼藝術」及「電腦及互動娛樂」課程的應屆畢業生創作。每件心血結晶背後，展現的不單是同學們的學習成果，更是他們天馬行空的想像。

▲ （左起）應屆畢業生楊其琛、公大人文社會科學院助理教授黎智富博士、畢業展籌委會主席葉家進及應屆畢業生馬銳軒希望，學生的畢業作品能夠讓更多人對藝術產生興趣。

▲ 「創意廣告及媒體設計」課程的畢業生以多元手法呈現作品，實在不容錯過。

意識創作 綻放「異」彩

2020年的畢業展以「異色流」為主題，令人立即聯想起「意識流」。畢業展籌委會主席葉家進（Sun）表示，藝術創作與意識的關係密不可分，「創作者以藝術作為表達自我意識的媒介，在創作過程中不斷觀察及審視自我與世界的關係，表達他們的想法。」要將意識這種抽象的概念實體化，Sun和一眾籌委都花了不少心思，「畢業展以日常較少用的紫色作為主題顏色，突顯出每個人都有獨特的自我意識，藉此希望畢業同學的作品可以與別不同，獨一無二。」Sun指出，今屆畢業展受疫情影響，籌備過程比過去更具挑戰，但籌委會最終克服了延期舉行的問題，特別設網上展覽。「藝術重於表達與分享，相信平台能連繫創作者與觀看者，為彼此帶來美好的交流。」

▲ 「動畫及視覺特效」課程的畢業學生運用專業的繪圖技術及先進的數碼媒體科技，製作出精彩的動畫短片。

重實踐與交流 冀擦出火花

要在疫情下完成畢業作品，公大人文社會科學院助理教授黎智富博士（William）作為今屆畢業展的其中一位顧問老師表示，挑戰的確很大，但他很高興看到同學仍能活用所學。William續稱，公大創意藝術學系的教育一直重視學生的學習與實踐，除了強調培育學生的創意思維及應用技巧外，亦十分鼓勵他們參與不同的比賽和交流活動，擴闊眼界，累積經驗。「公大學生向來表現出色，有不少作品屢獲本地及國際比賽的獎項如金馬獎、全球華文青年文學獎等，實力備受肯定。」William又指，學習藝術不是紙上談兵，而畢業展正正是一個讓同學發揮潛能的平台。他期望同學透過畢業展跟業界人士、其他院校同儕，以及大眾互相交流切磋，不單展示學習成果，更能擦出火花，為人生下一階段的新開始作好準備。

▲ 「創意寫作與電影藝術」課程的畢業作品題材豐富，內容細膩感人，甚具欣賞價值。

作品精選

為遊戲注入教育意義

現時虛擬實境（VR）遊戲大行其道，畢業展中其中一個作品是來自修讀「電腦及互動娛樂」課程的楊其琛（Sam）及其組員所創作的VR遊戲 — 《細胞醫生》。他們一反傳統，善用科技去偵測玩家的手部手勢及肌肉強度，模擬手部動作，令玩家不用手掣都能操控自如，比市面上同類遊戲更能提升玩家的遊戲體驗。Sam的團隊以對抗病毒入侵作為遊戲背景，恰巧呼應疫症，他們期望藉著遊戲提醒大家關注健康。

▲ Sam︰「免去手掣，令玩家更投入遊戲。」

擴展影像展現對學習的思考

今屆畢業展中另一件作品《illumináre》，是由3位修讀「電影設計及攝影數碼藝術」課程的同學製作而成。他們都曾經投身職場一段時間後再重返校園，其中組員馬銳軒（Hin）表示，作品運用了擴展影像手法去展示他們對於「學習」的思考，當中的打字機、木工製品、開合的門等組成部分都各有意思，令觀者反思現今的教育制度。

▲ Hin︰「團隊透過作品的不同部分引起大家對於『學習』的思考。」

Info

香港公開大學創意藝術畢業展2020

查詢︰3120 2510

網上展覽︰https://cagradshow.ouhk.edu.hk/2020/

Facebook/Instagram︰OUHK.CA.Gradshow

（資料由客戶提供）