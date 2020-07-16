屯門山景邨麥當勞遇襲案再拘兩名男子　警方：禮貌換來暴力對待是不能接受

▲ 麥當勞經理遇襲案，警再拘捕兩名涉案男子。

屯門山景邨商場麥當勞快餐店，前日（14日）凌晨3時許，一名男子於購買食物時拒絕戴上口罩，櫃檯職員隨即拒絕提供服務時，該男子突然動武損毁收銀機及拳打店內男經理，男經理的手及眼部受傷。

【無品食客】光顧屯門麥當勞不滿被勸戴口罩 惡客發爛渣拳打腳踢經理

施襲男子事後登上一輛輕型貨車逃離現場，案件列作普通襲擊及刑事毀壞。警方今早（16日）指再拘捕多兩名涉嫌與案有關男子，涉嫌普通襲擊及刑事毁壞。

屯門警區刑事總督察武少禧今日（16日）會見傳播指現時就案件共拘捕3名男士，年紀屆乎25至27歲，惟未透露三人是否有黑社會背景

警方相信案件中有接應，故今早（16日）指再拘捕多兩名涉嫌與案有關男子，包括輕型貨車司機及貨車登記車主。

警方提到輕型貨車司機及登記人現正保釋等侯調查；而26歲施襲男子仍在拘留期間，其與登記車主為親戚關係，和司機則為朋友關係。武少禧提醒市民應注意公共衞生，又指市民不會接受施襲行為，

案件內的餐廳經理，佢好禮貌咁提醒客人要佩戴口罩，但換來的是暴力對待，警方與大眾香港市民都不會接受此行為。

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記者：郭家穎、曾秋文