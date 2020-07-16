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【恐怖播毒】灣仔街頭被陌生大媽向頸噴口水 港女自赴醫院做快速測試求安心

健康 11:23 2020/07/16

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港爆發新冠肺炎第三波動疫情，而該病毒可透過飛沫傳播，一名女子日前在網上發帖，稱下班與丈夫在灣仔買小食期間，突然被陌生黑衣女子向其頸部吐口水，更企圖乘搭的士逃逸，事主及丈夫狂追數條街，終截停涉事女子。事主其後自行赴醫院做快速測試求安心。

該名女事主日前在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」圖文并茂發帖稱，在灣仔下班，在公司附近的小食店與丈夫食魚蛋，等候期間突然被一名黑衫女子向其頸部吐口水，她頓時被嚇呆。

丈夫獲悉後，立即狂追，惟對方已衝上的士，該名丈夫告知司機，女子向人噴口水，司機打死火燈，要求涉事女子落車，女子又跑想上了另一架的士，剛好司機要吃飯不載客，最終捉住被指噴口水的女子。

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黑衫女子再次嘗試逃跑，三人在街上爆追逐戰，跑了幾條街，女子都跑到無氣，當他們停下來要求女子解釋時，對方反而報警聲稱被打，但當警察到場發現其異常，認為證據不足，便勸事主不要追究，會警告其吐口水行為不當。

樓主直言在疫情時期，「向人噴口水真係抵打呀」，又對自己慘被噴口水大感無奈，即晚前往醫院進行快速測試，結果呈陰性才得以安心，更籲大家外出時要保持警惕，

搞我成晚，大家要注意隨時會係條街遇到呢d人！真係有呢d人㗎！

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥離譜；有網民稱，最慘遇到這種，希望你沒事！有網民稱，可能真的有人周圍播毒，提醒市民出街要小心！

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責任編輯：羅嘉欣
 

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