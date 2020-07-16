【禁止堂食】黃傑龍指全港食肆生意大跌9成　食客不可於餐廳內等外賣荒謬

▲ 黃傑龍批要求食客不可店內等外賣做法荒謬。

港府昨（15日）晚起禁止食肆晚市堂食一周。敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍表示，全港食肆昨晚生意跌了9成，對於有關措施不可讓顧客於餐廳範圍內等外賣，而員工亦不可在樓面範圍用餐，認為有關要求荒謬。

【禁止堂食】允食客入店等外賣遭食環警告 港商慨歎在香港做好事好難

黃傑龍今早於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，全港食肆昨晚生意跌了9成，「幾乎半宵禁咁」，但明白現時須「抗疫行先」；本港有70%至80%食肆主要收入為晚市，如禁止食肆晚市情況會導致「絕大部份食肆都無得做」。

他又稱，由於下午6時後禁堂食措施推行得很急，沒有先諮詢業界，因此實行一晚後發現不少問題。對於有市民入食肆等外賣被指是違法，他引述食環署人員指：

入去付款是可以，入去取外賣也可以，但是進去裡面坐在那張枱等也是不可以的。

他認為當局「好搞笑」，強調自己是商人，沒有要「挑戰政府」的想法，形容相關的措施「好荒謬」，認為食客做足防疫措施於樓面等外賣比在街外等外賣更好：

人客入去等都唔得，成件事真係好荒謬，入面等的社交距離肯定好過出面等！如果有豁免是客人戴口罩、探完熱入去等外賣，個防疫效果都好過在門口排隊，同埋門外都無規定一定要戴口罩呀嘛！

他又指，政府不允許員工於樓面進食，建議他們讓員工於下午6時前吃飯，雖「是技術上可行」，惟有部分食肆是作通宵生意，員工有可能需要於餐廳外吃飯，批評此做法非常不衞生：

無理由要個個員工都拎出去後樓梯食，呢個係公關災難，好唔衞生喎！

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記者：郭詩詩