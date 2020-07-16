【新冠肺炎】許樹昌籲私人企業僱主安排在家工作　可助截斷社區傳播鏈

▲ 許樹昌呼籲非緊急服務的私人企業僱主，盡量安排僱員未來一兩星期在家工作。

本港爆發新一波疫情，政府抗疫專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指，本港昨日（15日）有超過50宗確診及初步確診個案，近期的238個本地個案當中，有近4成感染源頭未明，難以追蹤密切接觸者，情況令人擔心。

許樹昌今早（16日）在電台節目表示，新收緊的防疫措施是否有效，需要觀察多一兩星期。對於近日數字未有幾何式上升，他認為，市民對疫疫情更緊張，多了戴口罩和注意手部清潔， 對截斷傳播鏈有些幫助。

他又指，病毒已滲入社區，除九龍東、新界東外，其他地區都出現個案，而長者通常有長期病患，如果感染病情會較嚴重，甚至死亡，同意如果長者或有長期病患人士需要入院，應為他們先做檢測，避免他們將病毒帶入社區。

許樹昌說，今早繁忙時段街上仍有很多人，公共交通工具仍滿載乘客，呼籲非緊急服務的私人企業僱主，盡量安排僱員未來一兩星期在家工作，減少人流聚集，有助截斷社區傳播鏈。

他又坦言，政府沒有「帶頭」實施在家工作，私人企業難以跟從，但明白政府為了維持日正常公共服務，而實行彈性上班工作。他又指，如現時每日約50宗確診持續，政府亦會調整防疫策略。

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記者：陳子謙