【疫情哀歌】拒載無戴口罩乘客司機被狂毆亡　妻女終日以淚洗面：生活變得無助

▲ 法國一名司機被無戴口罩乘客毆打死亡，遺下妻女，他們的生活頓時變得無助。

新冠肺炎疫情影響下，市民外出均戴上口罩保護自己，日前政府更宣佈乘搭交通工具必須佩戴口罩。而法國亦一樣有相關規定。然而，日前有一名59歲巴士司機，於本月5日因拒絕5名無帶口罩乘客上車，竟被對方圍毆，導致他腦部重創，搶救5日後醫生宣佈死亡。

綜合外媒報道，事發在法國西南部城市巴約納（Bayonne），在今月5日傍晚約7時，司機Philippe Monguillot駕駛巴士時，他當時拒絕1名無戴口罩並攜帶犬隻的乘客上車，並要求車內4名男乘客戴上口罩，並試圖檢查他們的車票。

可是，4名男子拒絕並與Philippe發生口角，繼而發生肢體衝突，Philippe被4人圍毆，拳打腳踢，頭部重創，倒地不起，及後被緊急送院到ICU留醫，經醫生搶救後5天終不治。

遺下妻女：每天以淚洗面

Philippe其中一個女兒表示，

失去爸爸後，我們的生活變得無助，終日以淚洗面，最終我們決定讓他好好離開，醫生都贊成我們的決定。

而Philippe的妻子Veronique無法接受丈夫的離世，她表示，「丈夫早上離開家後，就沒有再回來，留下一個寡婦及3個孤兒」頓時失去丈夫，令他們一家5口的生活突然被打亂，

原本他還有一年就退休，我們還計劃9月買房子……我無法面對這個悲劇，我感覺自己活在噩夢之中。

她希望，有關部門承諾這種野蠻、不正常的行為不要再發生。

發起默哀遊行

Veronique及家人於7月8日發起一次默哀遊行，為離世的丈夫默哀1分鐘，亦當地巴士工會亦在當晚7時30分停車。

目前，5名男子均被拘捕，當中2名男子被控企圖謀殺，警方考慮Philippe已離世，將提出更高的控罪。

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責任編輯：王明芳