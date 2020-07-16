【父子情深】爸爸突發心臟病離世　兒子遺體前辦婚禮：希望他見證大喜日子

▲ 孝子堅持在父親遺體前舉辦婚禮。

婚禮是人生大事，新人當然希望最親的家人可以參與。印尼一名男子的父親，近日突因心臟病發離世，他就為了不讓父親缺席他的婚禮，決定在靈堂前舉行婚禮，儀式結束後再舉行葬禮。

根據外媒報道，事發於印尼東加里曼丹省首府沙馬林達（Samarinda），新郎Romadhoni的父親Siswadi近日外出運動時，突然心臟病發，搶救後宣告不治。

Siswadi的遺體在5小時後被送回家後，Romadhoni就做出一個令人意外的決定，就是在父親遺體前舉行婚禮。Romadhoni表示，父親生前一直都希望能見證他的大喜日子，因此決定在父親遺體前辦婚禮，表達對他的尊重，同時希望父親能見證一切。

雖然只有他的靈魂，但我相信父親可以看到我和妻子結婚。

Romadhoni表示，本來一早計劃了與妻子的婚禮，但早前因受到疫情影響，原打算在疫情過後才舉行婚禮，然而父親突然去世，讓他決定更改日期。在婚禮儀式結束後，父親的遺體才下葬。

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責任編輯：王明芳