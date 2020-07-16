【時尚鏡框】Chrome Hearts銀器融入眼鏡設計 20年來首度推出彩色框架
Chrome Hearts由Richard Stark和兩位拍擋於1988年創立，最初以提供私人訂製揉合Punk和哥德式風格的銀器和皮革馳名，隨著業務擴大，超過16年歷史的眼鏡系列更是重點之一。今年它的眼鏡系列首次來個突破性的改變，一洗大家過往認知Chrome Hearts眼鏡總是黑粗框加銀器細節的典型款式。
有一些品牌，無論後浪多洶湧，都仍然屹立不倒，筆者想Chrome Hearts正是當中的表表者，看看今天的眼鏡品牌競爭有多激烈，但Chrome Hearts的眼鏡系列自推出多年後，仍然在市場上被看高一線。
筆者想最主要的原因是因為創辦人Richard Stark，多年來在眼鏡系列上的監控，品質的要求和宣傳上從不鬆懈，有著極嚴格的要求所致。
對於一些來自時裝品牌的眼鏡，通常由大廠代為生產，由設計到生產不消兩三個月便成，正所謂量產型的產品，但求款式「吸睛」，品質方面反而退而求其次。相反Chrome Hearts的眼鏡，每一款的設計期長至6至7個月，再配合品牌招牌式的銀器放諸在鏡框上，形成市場上幾乎獨一無二的設計。
用料上除了鏡框本身的acetate物料外，少不得的是將925純銀、昂貴的木材如花梨木、甚至22K黃金或18K白金都曾經出現於品牌的鏡框上，令眼鏡一躍成為可供珍藏的收藏品。
談到Chrome Hearts眼鏡得以成名的款式，當然是粗黑鏡框配銀器的典型設計，但來到今年，眼鏡在設計上明顯地改變過來，在眾多的款式中突圍而出的竟然是推出不少顏色鏡框，例如、黃、紅、淺藍和pink crystal等色相，配合925統銀製的劍狀或十字雕刻圖騰，令本是以黑色為主的鏡框有著更多的可塑性，可由此亦可以見到Chrome Hearts未來的設計方向相信會更多元化，務求一統高級眼鏡品牌市場。
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記者：何偉雄