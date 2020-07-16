【時尚鏡框】Chrome Hearts銀器融入眼鏡設計　20年來首度推出彩色框架

▲ 這一個黃色夾白色的太陽眼鏡可說是Chrome Hearts眼鏡系列上的突破，品牌的色相從來沒這麼鮮艷過，留意的是這個新系列接受訂購中，等候期由3星期至3個月不等。（$13,400）

Chrome Hearts由Richard Stark和兩位拍擋於1988年創立，最初以提供私人訂製揉合Punk和哥德式風格的銀器和皮革馳名，隨著業務擴大，超過16年歷史的眼鏡系列更是重點之一。今年它的眼鏡系列首次來個突破性的改變，一洗大家過往認知Chrome Hearts眼鏡總是黑粗框加銀器細節的典型款式。

▲ 這一個黃色夾白色的太陽眼鏡可說是Chrome Hearts眼鏡系列上的突破，品牌的色相從來沒這麼鮮艷過，留意的是這個新系列接受訂購中，等候期由3星期至3個月不等。（$13,400）

▲ 縱使外觀上有新突破，但依然可見品牌招牌式的925純銀雕刻在鏡框中出現，鏡框末端的造型是全新的設計。

有一些品牌，無論後浪多洶湧，都仍然屹立不倒，筆者想Chrome Hearts正是當中的表表者，看看今天的眼鏡品牌競爭有多激烈，但Chrome Hearts的眼鏡系列自推出多年後，仍然在市場上被看高一線。

▲ 典型的Chrome Hearts粗鏡框款式，但用上了非常鮮見的藍色acetate框身。（$17,400）

▲ 鋼框上的純銀雕刻一絲不苟，全日本製造。

▲ 紅色眉框以前在Chrome Hearts的出品上從未出現過，因此，叫不少品牌的支持者趨之若鶩。（$11,650）

筆者想最主要的原因是因為創辦人Richard Stark，多年來在眼鏡系列上的監控，品質的要求和宣傳上從不鬆懈，有著極嚴格的要求所致。

▲ 整個系列中，原來最多人留意的是這款用上pink crystal顏色鏡框的款式。（$12,650）

對於一些來自時裝品牌的眼鏡，通常由大廠代為生產，由設計到生產不消兩三個月便成，正所謂量產型的產品，但求款式「吸睛」，品質方面反而退而求其次。相反Chrome Hearts的眼鏡，每一款的設計期長至6至7個月，再配合品牌招牌式的銀器放諸在鏡框上，形成市場上幾乎獨一無二的設計。

▲ 這一副應用了白木製造的太陽眼鏡設計非常contemporary，留意的是品牌的鏡片全用上最頂級的蔡司鏡片。

▲ 太陽眼鏡用了白木製造的框架。

▲ 眼鏡上方的金屬雕塑上品牌字樣。

用料上除了鏡框本身的acetate物料外，少不得的是將925純銀、昂貴的木材如花梨木、甚至22K黃金或18K白金都曾經出現於品牌的鏡框上，令眼鏡一躍成為可供珍藏的收藏品。

▲ 復古的設計再次出現，整個金屬鏡框都雕刻上不同的圖案。（$11,400）

▲ 復古的設計再次出現，整個金屬鏡框都雕刻上不同的圖案。（$11,400）

談到Chrome Hearts眼鏡得以成名的款式，當然是粗黑鏡框配銀器的典型設計，但來到今年，眼鏡在設計上明顯地改變過來，在眾多的款式中突圍而出的竟然是推出不少顏色鏡框，例如、黃、紅、淺藍和pink crystal等色相，配合925統銀製的劍狀或十字雕刻圖騰，令本是以黑色為主的鏡框有著更多的可塑性，可由此亦可以見到Chrome Hearts未來的設計方向相信會更多元化，務求一統高級眼鏡品牌市場。

產品查詢：尊貴視力（2522 1488）

記者：何偉雄