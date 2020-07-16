【新冠肺炎】荃景圍胡忠游泳池場地主管初步確診　居民急到私家醫院接受檢測

▲ 荃景圍胡忠游泳池有場地主管初步確診。

新冠肺炎疫情持續，本港昨日新增19宗確診個案，其中14宗是本地感染，另有37宗初步確診，包括一名住在荃灣荃威花園E座的海關，消息指海關的妻子也初步確診。荃灣（荃威）區議員趙恩來今日（16日）在社交平台指，一名於荃景圍胡忠游泳池工作的場地主管初步確診，他回覆TOPick時指，已向康文署及衞生署查證有關消息。

【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案 另有37宗初步確診個案

▲ 荃景圍胡忠游泳池場地主管初步確診。（資料圖片）

趙恩來接受TOPick訪問時指，一名於荃景圍胡忠游泳池工作的場地主管昨日初步確診，今早作第二次檢測時，結果亦是呈陽性。他稱，該名主管居於屯門，他是於辦公室工作的行政人員，其有關同事早前亦已接受病毒檢測，結果呈陰性。康文署明日將派員到辦公室作全面清潔。

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▲ 荃威花園。（資料圖片）

他又稱，消息指昨日確診的一名居於荃威花園E座的海關，其妻子亦初步確診。趙恩來續指，衞生署至今仍未有消息稱將派發樣本樽予居民，有不少街坊向其反映「不知道自己會不會中招」，因而自行到港安醫院做檢測，「買個安心」。

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在荃景圍居住的張太向TOPick表示，她育有一名5歲兒子，上星期與兒子曾到涉事泳池游水，當時都有很多小朋友一起，今早收到街坊消息後，立即去荃灣港安醫院，希望可以接受檢測，不過醫院表示最快要明天下午才可以安排，她坦言最擔心自己影響到人。

我最驚自己中招惹到人，寧願一家人去私家醫院做檢測，貴少少都唔怕，有事要立即隔離，無事就大家都安心!

不過張太表示家中也與長者同住，現在最擔心影響到老人家。

有些人的潛伏期好長，我見好多長者中招都好嚴重，現在只可以一家人唔出街。

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記者：郭詩詩