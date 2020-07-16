【烘焙紅人】美國烘焙癡焗出極逼真造型蛋糕　12歲開始鑽研只為造出讓媽媽回味的甜蜜

▲ 美國烘焙癡Luke Vincentini的神乎奇技，蛋糕造型逼真到切開才見真章。

真係估佢唔到，蛋盒、薯片、禮盒、檸檬、盆栽，甚至連罐裝飲品，居然統統一刀切開才知道原來是蛋糕一個？美國烘焙癡Luke Vincentini的神乎奇技，實在令人歎為觀止，他的烘焙技術高超，每個蛋糕的外表精緻漂亮，簡直是難辨真為的極度逼真造型蛋糕，全部都栩栩如生，騙盡所有人的眼睛！

▲ 呢塊扒型蛋糕，真係難以致信。（Luke Vincentini ig圖片）

▲ 呢盆沙律菜真係估佢唔到。（Luke Vincentini ig圖片）

Luke在美國紐澤西一間烘焙坊工作，他的好技藝吸引很多顧客專誠造訪，為的就是等著吃他親手製的蛋糕，這些蛋糕每個需要花費至少3至4個小時製作，雖然耗費時間長，但Luke樂在其中，能讓食客既驚喜又嘗到美味，他覺得非常值得。Luke不時在IG展示作品，逾50萬粉絲追蹤，莫不大讚其創意非凡。

▲ 檸檬皮激似度令人歎為觀止。（Luke Vincentini ig圖片）

▲ 士多啤梨的細節幾可亂真。（Luke Vincentini ig圖片）

▲ 辣椒仔都係蛋糕一個？佩服佩服。（Luke Vincentini ig圖片）

原來，Luke自12歲開始學烘焙蛋糕，到目前為止已經鑽研了十多個年頭。自小喜歡觀察事物的他，坦言作品都是以自己生活所見為靈感，透過細心觀察細節，再運用了翻糖技術，製作出能夠以假亂真的蛋糕。

▲ 罐裝飲品造型蛋糕。（Luke Vincentini ig圖片）

年紀小小的Luke為何愛上烘焙？據悉，Luke小時候看到父母的結婚照片，有一個很大很漂亮的蛋糕，爸爸說這是祖父為了祝福他們新婚而親手製作的，並說Luke的媽媽當時勁讚這蛋糕，說忘不了那種甜蜜的味道。這段往事、這句說話，深深種在Luke的心底裏，他決定長大後一定要學造蛋糕，為的是我想做出讓媽媽吃完能感受到甜蜜的蛋糕。

▲ 在父母25周年結婚紀念日，Luke終能送上一個令母親緬懷四分一個世紀的甜蜜蛋糕。（Luke Vincentini ig圖片）

由於祖父母已過世，Luke只好向出席過父母婚禮的賓客們查問蛋糕味道的細節，他瞞著母親不斷嘗試製出當年味道的蛋糕，然後請她品嘗後還不斷詢問味道如何？縱使母親說好吃，但仍未說得出Luke想要的答案。

直到2012年的聖誕節，Luke造了一個節日蛋糕，沒想到母親吃完那些蛋糕後非常驚喜，說出了一句他等了很多年的話：「吃完這些蛋糕，讓我感到非常甜蜜。」於是，3個月後在父母25周年結婚紀念日，Luke終能送上一個令母親緬懷四分一個世紀的甜蜜蛋糕。

▲ 砌開隻鞋見真章。（Luke Vincentini ig圖片）

事實上，翻糖有別於一般的鮮奶油，可以具有很強的可塑性和定型能力，在蛋糕的造型上有著很大的發揮空間。為了讓整個蛋糕更加逼真，Luke還會使用可食用的特殊染料，盡可能還原物件造型的細節。而為了增加自己作品的反差感，Luke會將蛋糕製作成吃不得的物品，增添趣味及驚喜。

記者：Elenor