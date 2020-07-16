【殺手】麥明詩告別作獲伍詠薇讚有驚喜　Louisa演技獲認同卻已轉行當OL

▲ 已淡出幕前的麥明詩，在告別作《殺手》的演技獲讚。

TVB劇《殺手》題材新穎，劇中新一輩演員的演出不時被觀眾讚有驚喜。已於去年底淡出娛樂圈、轉當OL的麥明詩（Louisa）在《殺手》演技大躍進，並獲伍詠薇大讚「意外驚喜，做得好好」。

2015年港姐冠軍麥明詩，於告別TVB的演出《殺手》內，演鋼琴老師兼調音師閻素之，因為角色是位失明人士，所以麥明詩演戲時需要特別注意表情及動作，可說是演技大挑戰。

麥明詩在早前在《殺手》有場質問視帝黎耀祥的戲，劇情講閻素之哭訴受父親閻武（黎耀祥飾）所累，導致失明。

當時，麥明詩的演出已獲劇迷讚演技有進步，將傷心及憤怒的感情表露無遺，自然的演繹恰到好處。

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▲ 麥明詩質問視帝黎耀祥。（《殺手》截圖）

伍詠薇讚麥明詩演技

昨晚（7月15日）《殺手》，講閻素之鼓勵關啟揚（謝東閔飾），以及剖白當年失明後的感受。

麥明詩的演出獲伍詠薇讚：「麥明詩，意外驚喜，做得好好！成套劇，本宮最留意同幾期待此女人出場，加油！#我都係一個觀眾亦都係演員非常欣賞呢位新人演出出 #其實我唔識佢㗎」

之後，麥明詩都有轉發並多謝伍姑娘的鼓勵。

▲ 麥明詩的演出獲伍詠薇大讚。（Instagram圖片）

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「十優港姐」轉行當OL

「十優港姐」麥明詩在2015年參選港姐奪冠入行，之後擔任節目主持。

於2017年，她開始在劇集《使徒行者2》及《是咁的，法官閣下》演出，可惜因為未受過正式的戲劇訓練，作為新人，演技不免被網民批評。

到今次《殺手》的演出可謂成功洗底，一改演技差的形象。

▲ 麥明詩現已轉行做OL。（Instagram圖片）

不過，2019年中，麥明詩漸減少幕前演出，更缺席台慶等大型節目。

同年11月，她表示會暫時淡岀娛樂圈，與TVB改簽一年一騷的綠葉約，以發展其他事業，轉做商界OL。

雖然早前有報導指麥明詩覺得OL工作沉悶想重返娛樂圈，不過她發文澄清沒有回巢想法，繼續專心工作。相信視迷在短期內都難以再欣賞到麥明詩演戲。

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