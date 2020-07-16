【意大利鞋王】Giuseppe Zanotti第二代接班操刀新作 Urchin球鞋尖刺靈感來自海膽
休閒 12:34 2020/07/16
或許大家對於意大利鞋王Giuseppe Zanotti的印象，男裝鞋款式停留於鞋面釘滿水晶的slip-on皮鞋、又或是有著金屬片橫跨於鞋面上的球鞋。誠然以上兩款設計是品牌得以建立鞋履王國的開國功臣，但正所謂不進則退，隨著時間流逝和市場上口味的改變，今天的Giuseppe Zanotti亦必須開發新的鞋款來穩固意大利鞋王的地位。
而最近品牌有一位新的設計師加盟為品牌帶來新視野，這位新人正是設計師的兒子Riccardo Zanotti，Riccardo明白到年青一代的男生對球鞋愈來愈見重視，在他們的生活中甚至不須要皮鞋存在，反而對球鞋的花費愈見捨得（看看Dior與Jordan Brand合作的球鞋售價刷新歷史性的新高$18,000）。
有見及此，一對意念來自海膽，在鞋底和鞋側滿布尖刺的Urchin球鞋面世，隨著這對球鞋在市場上獲得成功，今個春夏Riccardo將Urchin鞋款引伸到Blabber和Blabber 2.0球鞋，保留了尖刺鞋底的同時，顏色更是鮮艷，絕對配合夏日的動感世界。
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記者：何偉雄