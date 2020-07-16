DSE升學策略：了解後疫時代市場趨勢

考完中學文憑試（DSE），成績亦即將出爐！同學們在選科時除了從興趣出發，也應了解時代脈搏及行業發展大趨勢。就如大家從新冠肺炎疫情中見到科技產業表現強勁，相信在後疫情時代市場對科技人才的渴求只會有增無減，因此報讀資訊科技或數據科學等課程，能助同學捕捉更多機遇。

此外，土力工程和醫護與健保行政課程均為近年熱門學科，且行業前景明朗，值得一眾中學畢業生考慮報讀！

▲ 同學們在選科時應了解時代脈搏及行業發展大趨勢。

為了回應社會對人才的需求，香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）自2000年起已為中學畢業生提供多元化的職業專才課程，不但全力協助他們發掘興趣、發展技能，更與時並進，緊貼時代及行業發展趨勢，助學生好好裝備自己，為將來升學及就業打穩基礎！

科技產業興起 掌握技術成專才

隨着科技不斷進步，很多企業已步向數碼轉型之路，積極開拓電子商貿、發展大數據、實踐遙距工作，而近期疫情更加快了以上趨勢的發展。HKU SPACE CC的「資訊科技高級文憑」課程重點培訓學生成為資訊科技專才。通過種種訓練，學生可以全面體驗及掌握專門技術，並在畢業後成為資訊科技專才，從事包括系統分析、程式設計、數據科學、網絡工程及保安審計等方面的工作。

修讀課程期間，學生有機會獲安排到不同機構或公司實習，獲得寶貴的工作經驗。該課程於2019年的總升學率接近七成，升學前景十分樂觀。

▲ 科技產業興起，市場對資訊科技專才十分渴求。

大數據漸成主流 分析人才吃香

在現今資訊爆炸的年代，愈來愈多行業會運用大數據作出重要的商業和社區決策。加上政府近年着重創科發展，銳意將香港打造為智慧城市，數據分析人才在市場上可謂十分「吃香」。HKU SPACE CC的「數據科學高級文憑」課程正為有志在相關行業發展的學生而設，教授學生掌握數據分析的知識及技巧，讓他們能夠靈活運用各類型數據分析軟件、統計學知識及電腦程式編寫技巧。

畢業之後，畢業生可申請本地、區域和國際IT /工程和商業公司，成為大數據專才，為不同企業及政府部門提供數據分析及大數據系統設計服務。

▲ 大數據專才可為企業及政府部門提供數據分析及大數據系統設計服務。

提升醫護健保知識 應對行業增長

本港人口持續老化，大眾對醫護需求與日俱增，相關的醫療和健康保險行業亦有持續增長之趨勢。這類後勤及行政崗位不單講求行政能力，更要求員工對病理有基本認知，以便有效處理病人轉介或醫療事故（如醫保索償）等支援性工作。而HKU SPACE CC的「醫護與健保行政高級文憑」課程不但教授健康科學和基本病理詞彙，同時提供主流醫護課程缺乏之社會科學、財務規劃以至商業法律的訓練，因此可以增加畢業生在市場上的競爭力。

若有意繼續升學，學生亦可選擇報讀本地或海外大學開辦之公共衞生或工商管理學士課程，該課程於2019年的總升學率逾70%。

大型基建持續 業界求才若渴

近年本港及粵港澳大灣區的基礎設施發展持續增加，大型基建工程進行得如火如荼，加上智慧城市的發展，令社會對土力工程人員的需求亦不斷上升。HKU SPACE CC的「土力工程高級文憑」課程旨在教授工程地質及土力工程勘探的基礎知識及應用技能，包括可轉移的體驗學習經歷，機構實習實踐項目運作及管理技能、實驗室測試、實地儀器應用及土力工程勘探等，助他們日後投身土力工程或相關建築行業。

畢業之後，畢業生可於不同的建築、土木工程或於相關工程的公私營機構、顧問公司或政府部門等擔任技術人員，同時可選擇持續進修及銜接本地與海外的相關學位課程，如地質學或土力工程學等。

▲ 香港大學附屬學院校長，著名地質學家陳龍生教授帶領學生實地考察。

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

查詢電話：3416 6338

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