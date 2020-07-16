【十大癌症殺手】男子持續乾咳胃酸倒流 照胃鏡確診食道癌末期【附食道癌症狀】

▲ 男子持續乾咳胃酸倒流，照胃鏡確診食道癌末期。

持續乾咳、體重暴跌，有可能是患食道癌徵兆。台灣肝膽腸胃科醫生近日分享病例指，一名58歲男子持續乾咳，患病約3個月體重突然跌了8公斤，求醫後證實患上食道癌末期。

台灣肝膽腸胃科醫生張振榕在節目《醫師好辣》分享病例時指，該名男子為煙民，持續乾咳、胃酸倒流、胸口不適，先後向多位專科醫生求診。首先，胸腔科醫生診斷為慢性阻塞的肺病，但服藥也無不見效。接著，他向腸胃科醫生求診，惟服藥數月也無好轉。其後他更突然因肺炎住院，病因不明。

出院後，他發現咳嗽情況嚴重，而且無法喝水、進食。患病約3個月，體重已下跌我8公斤（約18磅）。後來，他向張醫生求診，照胃鏡後，證實患末期食道癌，食道出現阻塞，故無法進食。

張醫生解釋，食道與氣管是一前一後的，形容患者體內的腫瘤「吃穿了食道、氣管」，故兩者之間出現一個通道「瘻管」。於是，每逢進食，食物就會由食道進入肺部，情況類似吸入性肺炎。故此，他咳嗽時沒有痰，只是乾咳，與吸煙無關。患者需接受電療、化療，並需於食道放置支架，擋住破損部位，以免食物進入氣管。

食道癌症狀

食道癌為本港第10號癌症殺手。據衛生署的資料，食道癌的常見症狀是吞嚥困難，較後期病人可能逐漸會由難以吞嚥固體食物加劇到連流質食物也難以吞嚥。其他可能出現的症狀包括：

嘔吐

胸骨後胸部中央部位不適

背部肩胛骨之間部位不適

營養不良

體重顯著下降

以下為高風險因素：

年齡增長

男性較多

吸煙

飲酒

超重和肥胖

預防或減患食道癌風險的方法

不要吸煙

避免飲酒

保持健康體重和腰圍

恆常運動

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責任編輯：羅嘉欣