【口罩令】婆婆頭戴口罩電車上食飯盒　忽視口罩令增播毒風險

▲ 一名婆婆晚上乘坐電車，頭戴口罩，坐在上層進食飯盒。

政府昨日（15日）起強制所有公共交通工具乘客佩戴口罩，違者可罰5,000元，司機也可拒違規者登車。不過，有市民發現有些乘客忽視「口罩令」，在電車上除口罩進食，惹播毒及增加染疫的風險。

昨晚（15日）在facebook群組「Tai Po大埔」流傳一帖文，網民發佈在whatsapp收到的2張相片，見一名婆婆晚上乘坐電車，她在上層進食飯盒。而口罩拉高掛在頭上，她的口罩易受污染之時，在車廂進食亦有播毒危機，害己害人。

婆婆車廂內食飯盒

電車廂內沒有坐滿乘客，婆婆前方位置見有3名乘客。婆婆一人坐在2人座位，側身彎腰吃著飯盒，似是刻意避開其他乘客目光。

網民批評婆婆無視疫情，表示怪不得香港疫情再爆發。另有更多網民重點放在婆婆戴口罩的方法，諷刺地留言指她沒有不戴口罩，只是方式不同，沒違反「 口罩令」。留言︰「又真係佩戴咗口罩，但唔係罩口」和「如同太陽眼鏡帶法」。

網民︰食飯都不安樂

另一方面，為加強防疫工作，政府強制所有食肆傍晚6時至翌日早上5時不准堂食，只准外賣，新措施昨日（15日）起實施，為期7日。 就此，有網民有感婆婆可能是家家有本難念的經，為生活迫不得已，食飯都不安樂。

可能人哋剛收工，餐廳又唔能夠堂食，只能外賣，要等返屋企先食真係未必頂得到。

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責任編輯︰羅嘉欣