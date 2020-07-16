【生活迫人】台爸為生計炎夏孭幼兒送外賣　網民心痛︰為人父母的辛苦了

▲ 台灣一名爸爸在炎夏孭著幼兒送外賣，令網民心痛表示「為人父母的辛苦了」。

不少行業都受疫情影響，甚至相繼出現裁員及減薪潮，生活愈見艱難。有台灣網民在社交媒體分享，近日遇到一名爸爸在炎夏孭著幼兒送外賣，令網民心痛表示「為人父母的辛苦了」。

好爸爸外賣員孭著孩子安撫

該名網民於Facebook群組「爆怨公社」發帖，寫道「賺錢真的不容易，為人父母的辛苦了，記得送餐時騎慢點，安全第一！」帖文附有兩張照片，可見有爸爸用嬰兒孭帶揹著年約1歲的孩子。

當時爸爸穿上網上外賣平台的上衣、頭戴頭盔，似是在等待食店的外賣食物，準備送外賣。在等候期間，他抱著孩子安撫，盡顯父愛。

網民︰爸爸總是默默付出

此帖文引起很多網民關注，不少網民留言「辛苦了」、「加油」、「小心安全」，並對爸爸在這麼熱的天氣還帶著小孩送外賣，大表心痛。有網民留言︰

看到這個畫面，心裡很難受，是什麼樣的壓力，能讓一個爸爸這樣掛著自己的心頭肉一起工作。

網民讚賞這位爸爸是「認真負責任的好爸爸」，認為爸爸總是默默付出，希望有能力者多給外賣員一點小費，又認為外賣這個行業雖然辛苦，但也讓有需要的人增加一點收入。

單親媽揹6個月大BB送外賣

另有網民分享他們的類似經歷，例如遇到有單親媽媽揹著6個月大BB，騎電單車送外賣，也有媽媽一湊二送外賣。有網民稱︰

看過好多帶著小孩辛苦跑外送的爸爸媽媽，還看過白髮蒼蒼的長輩在跑外送，都覺得他們為了生活好辛苦。

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責任編輯︰駱秀玲