【齊心抗疫】易宇航回鄉探親一度滯留老家德國　「大話魔」近日返港接受14天隔離

▲ 易宇航回鄉探親滯留老家德國，近日返港隔離專心打理花園。

近年成為TVB御用外籍演員的易宇航（Julian Benedikt Gaertner），早前在《降魔的2.0》演大話魔十分搶鏡，獲觀眾大讚。隨後，易宇航有份參演的《飛虎之雷霆極戰》、《那些我愛過的人》陸續播出，可是Julian卻一直沒有現身宣傳。

原來因為今年3月，易宇航的60多歲醫生爸爸心臟出問題要接受手術，於是易宇航返回家鄉德國探望家人。

原定4月返港的易宇航，因為新冠肺炎疫情的影響，一直延遲返港。但卻因為滯留在當地，易宇航能夠幫家人處理診所的事務，比如張羅防疫醫療用品等。

可是留在德國的Julian，無奈因此錯過了一些在香港的演出機會。近日，易宇航終於飛回香港，並留在他於坪洲的家中接受隔離。

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▲ 好動的易宇航不忘鍛鍊身體。（受訪者提供）

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易宇航留家隔離

家住坪洲的易宇航需要留在家中14日進行強制隔離，幸好Julian家後有個花園，讓他在這段不能出門的時間不致無聊，可以打理花園作消磨。

易宇航名字中的「Gaertner」，是代表花園的「Garden」的意思。他向TOPick透露，平日除在後花園運動健身外，這段期間還會待在那裡玩玩龜、摘摘生果，享受大自然生活。Julian更稱，他尤其喜歡觀賞大樹菠蘿。

正接受14日隔離的易宇航，更以花園來比喻人生：「我很喜歡花園，無論是在德國或香港，逛花園都是我生活中的一部分。花園就像是我的家，要種植一些好的事物在裡面。只要每個人心中存在一個花園，無論去到哪裏，家永遠在你心中。」

▲ 隔離期間只能與龜作伴。（受訪者提供）

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易宇航熱愛香港

易宇航在德國慕尼黑長大，家族在當地經營耳鼻喉專科醫院，其祖父和父親均為醫生，父親亦在當地開辦心理學課程，協助解決社會問題。

Julian在一次乘船到挪威的旅途中，受到船上中國乘客的玩紙牌舉動所吸引，而對中國文化產生興趣，因此學習普通話。

▲ 易宇航家門前空間十足。（受訪者提供）

在2006年，易宇航隻身由德國來港定居，並在香港大學修讀社會科學學院文學士，主修政治科學、地理學及傳媒與文化研究學。

現時的他精通德語、英語、法語、普通話及廣東話。除愛演戲，易宇航也喜歡攝影及畫畫。

作為一名藝術家，易宇航曾接受TOPick訪問表示：「藝術家最適合組成一道橋，將西方文化與中方文化結合，會去想如何令雙方『見面』和合作，達成同一目標。」

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