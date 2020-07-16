【社區播毒】柴灣無品住戶多次丟尿片樓下街坊中招　專家：糞便尿液可播毒

▲ 柴灣無品住戶多次丟尿片落街，樓下街坊本月第四次中招。

遇上無公德心的鄰居，實在令人非常無奈。一名柴灣街坊在網上訴苦，表示過往數月樓上鄰居都將用完的尿片掉到他家中，今個月更4度發生同樣事件，非常嘔心！

本月4次被丟尿片

一名網民在Facebook群組「柴灣人柴灣事」上分享，表示今個月已收到4次「黃金萬兩」，亦即樓上掉下來的尿片。該網民住在柴灣興民邨東邊位置，早在上周已向管理員投訴，管理員當時表示如果再有同類事件發生，就叫他們上去拍照，超過3次該戶就會被扣分處理。

昨晚（15日）又有一寫著「XL」的尿片從天而降，事主放上群組之後，今早鄰居再一次將尿片扔下樓，令其他網民懷疑他是看到事主將事件放上社交網絡，以及向管理處尋求協助後作出報復。

街坊：極度衰格

帖文引起一群柴灣街坊討論，不少人直斥該鄰居沒有公德心及極度衰格等，又質問「屋企無垃圾筒？」、「做咩要掉落街」等等。有網民認為可能是小朋友覺得著尿片不舒服，趁大人沒有留意時，自行將尿片脫掉後掉落街，樓主也相信是小朋友貪玩掉下來。

帖文亦引起其他興民邨居民分享慘況。其中一名網民指最過份的一次是有人半夜將未熄滅的煙頭向下掉，燒著了她露台的地拖，幸好發現得早，「唔係全家變燒豬」。

專家：糞便尿液有機會傳播冠狀病毒

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，冠狀病毒是透過飛沫散播的傳染病，而病人尿液及糞便都會帶有大量、可以傳人的冠狀病毒。

何栢良提醒，市民出外時，當使用公共洗手間時，應該注意個人衞生，使用座廁前須先以消毒紙巾消毒，如廁後應先蓋好廁板後才沖廁，然後再用梘液及清水徹底清潔雙手。他又建議，市民可隨身帶備酒精或消毒搓手液，若去到人多擠迫的地方，應該配戴用完即棄的外科口罩，以減低感染病毒的風險。

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責任編輯：王俊賢