【海洋悲歌】160隻海龜擱淺孟加拉沙灘　遭漁網廢物纏身部分傷重死亡

▲ 160隻海龜擱淺孟加拉沙灘，遭漁網廢物纏身部分傷重死亡。

人類每年製造大量塑膠垃圾，不但破壞環境，更會影響海洋生物。近日在孟加拉一處沙灘，發現有160隻欖蠵龜（Olive Ridley turtles）集體擱淺，大多都被漁網等廢物纏身受傷，當中約有30隻已經死亡。

綜合外媒報道，孟加拉環境部門周三（15日）表示，近日發現有逾160隻欖蠵龜被沖上科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的沙灘，牠們自上周末開起伴隨大量膠樽、漁網、浮標及其他廢物漂浮到海岸上，當局估計岸上的垃圾達50噸重。

當局已派人到現場展開救援，大部分海龜都被垃圾緊纏，傷痕累累，當中亦約30隻海龜被發現時已經死亡，救援人員於是將屍體埋在沙灘。保育人士Asaduzzaman Sayem表示，部分海龜失去了鰭足或頭部，

我們救了一隻40公斤重的海龜，牠被纏住塑膠網中，並失去了腿部。

環境部門副主任Nazmul Huda表示首次看見如此大規模的海龜擱淺或死亡事件，形容是「前所未見」。

部分海龜被放回大海後，隨即又回到海灘，可能牠們已經脆弱到無法在海中生存。

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責任編輯：熊詠思