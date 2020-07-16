【新冠肺炎】醫護界感染恐增加　伊利沙伯醫院職員及荃灣港安醫院護士初步確診

▲ 伊利沙伯醫院職員及荃灣港安醫院護士初步確診。

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，本港昨日（15日）新增19宗確診個案，其中14宗是本地感染，另有37宗初步確診，包括一名住在荃灣荃威花園E座的海關，消息指海關的妻子也初步確診，另外一名於荃景圍胡忠游泳池工作的場地主管初步確診，荃景圍一帶疑似有小爆發，消息指位於荃灣荃景圍199號的荃灣港安醫院，一名護士亦初步確診，據悉與早前爆發的感染群組有關。TOPick正向院方了解。

另外，伊利沙伯醫院A6病房近日爆發小型群組感染，3名病人分別確診及初步確診，而在該病房工作的病人服務助理昨傍晚亦驗出對病毒呈初步陽性，消息指一名伊利沙伯醫院非緊急救護運送服務控制中心員工初步確診。據了解，該員工沒有接觸病人，最後上班日子是星期一。

【新冠肺炎】荃景圍胡忠游泳池場地主管初步確診 居民急到私家醫院接受檢測

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記者：陳子謙