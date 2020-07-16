【婚姻悲劇】妻患癌切除子宮遭丈夫嫌棄不完整出軌　奶奶護子羞辱︰你不是女人

▲ 台灣一名癌妻切除子宮後遭丈夫和奶奶嫌棄「不完整」，最後黯然離婚。

夫妻結婚誓言︰「無論是順境逆境、健康或疾病，我將永遠愛你。」最後有幾多夫妻做得到？台灣一名人妻因求子心切去檢查身體，不料驗出患上子宮癌末期，在丈夫和奶奶的支持下切除子宮，沒料到不久丈夫開始嫌棄她不完整，奶奶更和應羞辱她「不是女人」，令她感到心碎，黯然離婚。

台灣電視節目《媽媽好神之俗女家務事》上周一集中，女星何嘉文分享了自己一對好友夫妻的經歷，認識他們的時候才18歲，讀大專二年級，見證著他們拍拖、結婚到離婚，非常唏噓。

何嘉文指出，兩夫妻結婚後雖未有小孩，但奶奶也非常寵愛媳婦，也沒有施加生育壓力，還體貼稱︰「不要有壓力，反正嫂嫂們都生了。」

丈夫第一個支持切除子宮

2年前，夫妻開始想生小孩，妻子便到婦產科作身體檢查，豈料發現她子宮患癌，且到較晚期階段，醫生建議她盡快切除子宮。丈夫得悉會危及生命後，第一個出面支持她做切除子宮手術，令妻子非常感動，感到丈夫真的很愛她。

不過手術後半年，妻子的身體完全恢復之後，不快的事情開始發生。何嘉文表示，與該名人妻朋友聚會時，當問候她的近況時，性格開朗的人妻當下哭了。她哭訴自身體漸漸康復後，與老公再沒有性關係，因對方開始嫌棄她。

本來他覺得（拿掉子宮）應該沒甚麼，但最後卻會想著『太太不完整了』，他沒想過自己會這樣想，說自己沒辦法。

丈夫感妻不完整出軌

夫妻因此經常口角，丈夫更出軌被抓到，妻子大怒下吵至全家人也知道，奶奶、妻子的父母也在場，豈料奶奶當場為兒子「護航」踩媳婦一腳。

妳子宮都拿掉了，妳就不是女人了嘛！妳要他（兒子）怎麼這樣子（發生性關係）？

此言一出令妻子徹底崩潰，其爸爸護女心切，立刻請妻子為女兒執行李回家，強調女兒是他的寶貝。妻子從此沒有再回夫家，並與丈夫商討後決定離婚。

另一節目嘉賓、台灣外科醫生陳榮堅就此事表示，醫生為病人治療疾病時，很難兼顧到家庭關係和情緒問題，難以防止類似的悲劇發生。

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責任編輯︰林綺玲