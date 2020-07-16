【英勇救妹】6歲英勇哥哥與惡犬搏鬥救妹妹　臉部嚴重受傷縫90針

▲ 6歲哥哥為救妹妹，與惡犬搏鬥致嚴重受傷。

所謂「英雄出少年」，美國一名勇敢的6歲小男孩，冒著生命危險，救下險被惡犬咬傷的妹妹，自己的臉部卻嚴重受傷，縫了多達90針。他的英勇行為，連美國隊長、綠巨人浩克都向他致意。

不後悔勇救妹妹

據英國《鏡報》報道，事發於7月9日，6歲男孩Bridger Walker與妹妹遇到一隻具攻擊性的大狗靠近，他為了保護妹妹，以肉身擋在中間並與牠搏鬥，結果他的臉部、頭部和四肢多處被咬傷，慶幸最後他拉著妹妹逃離。事後Bridger共縫了90針，但他一點也不後悔，

如果真有一個人必須死的話，我認為應該是我。

獲美國隊長贈盾牌

Bridger的姨姨為了表揚他，特意在Instagram帳號發布故事，而Bridger是超級英雄迷，姨姨於是標記了超級英雄的演員帳號，希望獲得回應。帖文獲得逾86萬人讚好，而飾演綠巨人的演員Mark Ruffalo更在帖文下方留言，

把他人安全擺在自己前面，是我見過最英勇、體貼的人。

其後，美國隊長Chris Evans亦親自拍片向Bridger致意，稱讚他非常勇敢、不顧自我，認為妹妹能擁有這強大的哥哥非常幸運，相信家人亦以他為傲。Chris更向Bridger贈送了一個美國隊長盾牌，「因為你值得擁有」。

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責任編輯：王明芳