【迷網】李豪當年僅18歲選「香港先生」入行 　與蔣家旻《愛回家》演情侶深入民心

TVB新劇《迷網》內，飾演網絡科技調查組警長曾家明的演員李豪，是曾在第一輯《愛回家》演馬子妮（蔣家旻飾）男友的阿豪。2007年，當時只18歲的李豪參選《香港先生選舉》，並奪「最具人氣香港先生大獎」，繼而入行。

在劇集《迷網》播出初期，李豪出場比率甚高，看到自己在《迷網》的演出時，李豪曾稱：「永遠看不習慣電視裡的自己。」他形容拍《迷網》時「肥到阿媽都唔認得」。

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▲ 李豪在《迷網》甚為搶眼。（《迷網》截圖）

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不過其實現時李豪積極健身，並在微博和IG分享成果，並配文鼓勵大家：

身邊有許多人會不經意和你說一些話，你很帥了用前置原相機拍了直接發，你體型剛剛好不用健身了，你皮膚很好不用保養了，你隨便吃肥點上鏡好，聽了的話估計我現在，還是以前那頹廢的我，沒有醜的人，只有懶的人。

▲ 李豪分享健身照片。（取自李豪IG）

18歲《香港先生》入行

北大附中深圳南山分校畢業的李豪，2007年以18歲之齡參選《香港先生選舉》入行，並獲得「最具人氣香港先生大獎」。

參選《香港先生選舉》後，李豪入讀第22期無綫電視藝員訓練班，同屆同學為沈震軒、張景淳、黃智雯、蔣家旻、何傲兒、趙希洛等。

▲ 李豪（右一）18歲參選《香港先生》。（東星圖片）

由於李豪天生一副娃娃臉，令他經常獲派變性人、太監、同性戀人士等角色，直到加入《愛回家》與蔣家旻飾演情侶而為觀眾所認識。

為追夢挨窮

在《愛回家》後，李豪一直沒有太大的發揮角色，雖然他曾在訪問透露自己是股票玩家，每次炒股達幾十萬上落。

但在一次自拍短片中，李豪剖白自己沒錢交電費，為了演藝事業，李豪計劃發展養生茶副業，只是因為疫情打亂了計劃。

▲ 李豪因《愛回家》阿豪一角令觀眾留下深刻印象。（《愛回家》截圖）

早前，在內地拍劇的李豪，因應疫情而回港，為免傳染給家人，李豪租住酒店自我隔離，雖然酒店因應疫情降價，但對於李豪來說絕不便宜，更半開玩笑無奈地稱：「酒店的錢比月薪還高。」

李豪接受TOPick訪問表示：「其實之前沒戒口食很多肥膩東西，所以上鏡塊面超圓。至今養生茶生意是在深圳，但因為疫情沒辦法上深圳搞，要等疫情過後才再考慮。現在忙於拍攝《七公主》，因為疫情關係，拍劇時大家沒戴口罩，可是家中有老人家，所以自己去了住酒店自我隔離了。」真是十分孝順。

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記者：鄭嘉瑤