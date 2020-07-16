【外賣優惠】荃灣廣場推抗疫餐飲著數　晚上6時後外賣自取消費滿$100送$20【附優惠詳情】

▲ 荃灣廣場推出餐飲及泊車優惠！（圖片由荃灣廣場提供）

限聚令收緊，每日下午6時至翌日5時不能堂食。新鴻基地產旗下荃灣廣場推出抗疫餐飲著數【餐飲外賣．泊車優惠】，晚上6時後外賣自取消費滿HK$100送HK$20，憑任何消費即獲1小時免費泊車優惠！

外賣自取消費滿HK$100送HK$20

由7月16日至8月2日期間，大家於任何食肆（超過30家中西日韓美食餐廳）外賣自取消費滿HK$100即送HK$20餐飲現金券，更可同時享受指定食肆的飲食優惠。

憑任何消費可享1個小時免費泊車優惠

此外，場內設有大型停車場，讓駕車人士親臨場內取餐，可同時享受飲食及泊車的雙重著數！顧客於晚上６時後，憑任何消費即獲1小時免費泊車優惠！

特設食肆外賣熱線

為了方便顧客外賣點餐，荃灣廣場特設食肆外賣熱線，助客人輕鬆接駁場內超過30家餐廳，外賣熱線：3469 9438。

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責任編輯：王芷瑩