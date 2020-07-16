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【暖爸宣言】兒患先天性心臟病手術後病情惡化　暖爸願折壽換愛兒健康：爸爸好愛你

育兒經 12:52 2020/07/16

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

台灣一名爸爸表示，兒子在完成心導管手術後病情惡化，有機會在9月再次做手術。

孩子是父母的心頭肉，為保護孩子，父母願意賠上性命。台灣一名爸爸日前在社交媒體表示，兒子患先天性心臟病，6個月大已接受心導管手術，可是在今年6月覆診時發現病情惡化，3個月後情況沒改善需再次做手術。暖爸希望兒子順利渡過難關，「如果你能順利渡過難關，爸爸願意折壽換你的平安健康。」

一名台灣爸爸在Facebook群組「爆廢公社公開版」發帖及上載照片，他指兒子是患先天性心臟病（主動脈狹窄）的小朋友，在出生6個月時已完成心導管手術。然而，兒子上月到醫院覆診時，醫生檢查後發現兒子的病情惡化，在今年9月再次覆診，如果情況沒有改善，就必須接受開胸鋸骨手術。

將接受高風險手術

醫生告訴他，由於手術風險高，需以「假死」狀態接受手術，兒子有機會隨時死亡，「或許一切可能會停止在當下。」不過，爸爸相信會有奇蹟發生，他向神明請求一切順利，

如果你能順利渡過難關，爸爸願意折壽換你的平安健康。

若兒子離世 願捐出器官

一旦手術不成功，兒子離世，爸爸表示希望捐出兒子的器官幫助其他小朋友，如果兒子只能活在他的回憶裡，也希望兒子在其他小朋友身上繼續活著，

你會帶給更多小朋友活著的希望與勇氣，他們也會勇敢地為你繼續活著，你不會停止一切，而是創造了更多可能。兒子，爸爸真的好愛好愛你。

暖爸笑言，即使衣服上還留著兒子的鼻涕，他一點也不覺得骯髒，

爸爸陪你一直成長下去。

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責任編輯︰王俊賢

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