【文憑試2020】青協調查：應屆考生放榜壓力水平創新高　形容是「被時代選中的考生」

▲ 香港青年協會業務總監徐小曼(右一)表示，今屆考生的情況非常特殊，他們經歷社會動盪，到年初的疫情、文憑試延期開考等一連串事件，對情緒帶來莫大的衝擊。(青協提供圖片)

下周三是文憑試放榜的日子，香港青年協會今日（16日）公布「文憑試考生壓力狀況」調查。在受訪的538名應屆文憑試考生中，超過五成表示放榜壓力達7至10分的最高水平（1分為壓力最低，10分最高），人數百分比是自2012年首屆文憑試以來最高；逾六成半認為最主要壓力是對自己的期望；青協形容今年文憑試考生是「被時代選中的考生」。

青協「DSE 2777 1112」於今年6月27日至7月14日，以網上問卷及電話訪問形式，成功訪問538名應屆文憑試考生。調查結果顯示，約68%考生以大學學位為升學目標。如未能於聯招獲派心儀科目，約56%考生會考慮報讀自資副學位課程；有約25%選擇海外升學，約28%的考生重讀或自修，兩者亦較往年多。

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60%受訪考生表示最影響文憑試表現的因素為「對自己的期望」，其他影響依次為「因疫情令學習支援減少」，佔約51%、「社會氣氛」，佔約48%，及「因停課令課堂進度受影響」，佔約46%。調查結果顯示，過去一年各種社會不穩定的狀況，包括疫情、停課、社會事件等，均影響考生的應試表現。

調查亦嘗試了解考生的感受，約64%考生表示「因沒有謝師宴／畢業旅行／畢業禮，感覺自己的中學生活不完滿」，其次為「相較以往考生，前景較不明朗」，佔約42%。

根據香港考試及評核局的數據顯示，今年共有52,687名考生報考文憑試，較去年減少6.4%，亦是創2012年文憑試推行以來的新低。不過，即使考生人數不斷減少，調查指出，仍有約41%考生因課程競爭大而感到有壓力 。另外，亦有考生認為，學校及社會大眾在疫情及社會事件期間，對考生的情緒支援或關注不足。

香港青年協會業務總監徐小曼表示，尚有一星期便放榜，考生感到緊張徬徨，本來是很正常的情緖。然而，今屆考生的情況非常特殊，他們經歷社會動盪，到年初的疫情、文憑試延期開考等一連串事件，對情緒、健康、人際關係等均帶來莫大的衝擊。她表示，應屆考生不單是應付一次公開試，更是參與了一場無法預期的「人生障礙賽」，當中帶著不安、不忿和身不由己等複雜的情緒。

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徐小曼亦建議家長諒解子女忐忑的心情，遙距地觀察他們的需要，在適切的時間陪伴和關心，無論成績怎樣，都支持自己的子女。

應屆考生之一的許靜表示，今屆考生真的面對重重考驗，包括早前的社會運動惹中學生注目，難以專心溫習，到之後又有疫情令人心情沈重，「自己都減少用電話及外出，藉此令自己個心穩定啲」。

對於文憑試成績，她預計自己會考獲十多分，早前已報讀與體育有關的副學士學位，並已獲取錄，「自己本身喜歡多過讀書，所以都算有後路」。對於即將放榜，許靜表示心情有點緊張，「想享受現在還未放榜不用面對的日子」，又指放榜前一晚會留在家中與朋友視像聊天以放鬆心情。

另一名應屆考生洪凱唯表示，今年因疫情影響取消了畢業典禮、學校旅行、及「last day」，令中學生涯少了一份回憶；而應考前心情亦一直受到影響，擔心自己或其他考生會否感染新冠肺炎，故一直做好消毒等防感染措施。

青協「DSE 27771112計劃」由6月1日至7月13日共接獲2,184宗求助個案，該計劃負責人許強懋分享部分求助個案情況，他指，有考生以為疫情期間獨自溫習問題不大，但發現面對面的老師支援減少，而且學校提供的預錄網上教學不是實時形式，難以發問。考生的升學目標為高級文憑課程，而身邊的朋友則沒有特別升學目標，因此大家目標不一，較難一起溫習。

他又引述另一考生指，疫情期間停課令老師教授考試技巧的機會減少，他亦不習慣網上教學模式，令考生認為今年面對文憑試不是考核課程知識，而是心態及自律的測試。他亦害怕因疫情或停課等種種原因，令文憑試失手不能入讀學位課程。

鑑於今年資助大學學額不變，而考生人數減少，徐小曼預期考生若符合聯招科目的中位數要求，被大學取錄的機會仍高。她勉勵「應屆被時代選中的考生」，應相信自己在逆境中有能力克服重重險阻，從而培養出更高的韌性。面對疫情反覆，除了透過升學進修進一步提升自己的「硬知識」外，更應培養和深化「軟技能」如抗逆力、解難能力、情緒管理等，有助應付未來在職涯上的各種挑戰。

另外，青協「DSE 27771112」於7月20日至24日期間，特別延長放榜支援服務，包括加強熱線服務及網上輔導，讓考生和家長獲得即時的升學諮詢及情緒支援。

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記者：洪芷晴