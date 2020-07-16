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葉蘊儀接觸殯葬服務業　Gloria百無禁忌體驗撒灰過程

娛樂 12:51 2020/07/16

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葉蘊體驗撒灰的過程。

葉蘊儀（Gloria）日前為周志文、黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《無署不在》擔任嘉賓，到和合石紀念花園及東龍島，介紹綠色殯葬服務，期間Gloria除體會海上殯葬儀式外，還親自體驗撒灰過程，認真百無禁忌。

Gloria透露小時候未曾到過和合石，今次來到和合石，經過骨灰龕場、墳場、火葬場等，全都予人很現代化的感覺，而在拍攝期間，她還以牙灰當作骨灰，體驗撒灰過程。

不過，Gloria在撒灰過程中表現得太大力，自嘲感覺似小朋友在蓋印，她還表示：「 原來骨灰不會飄到別處，我認為在撒灰的過程，可以親自將骨灰撒在草地上能跟先人有更多溝通。」

葉蘊儀任周志文與黃芳雯主持的《無署不在》嘉賓。

此外，Gloria認為能夠在生前為自己準備死後的事，對於在世的人而言是一種安慰，她說：「其實我想我會選擇綠色殯葬，香港地狹人稠，計劃怎樣安放自己的骨灰或遺體是一件蠻困難的事，綠色殯葬可以解決這些問題。」

Gloria稱，在今次體驗前，曾感覺紀念花園的綠色殯葬不錯：「但當我看過海上撒灰後，認為將自己的骨灰回歸大海，有一個循環的感覺，亦是件好事。」

 

撰文 : TOPick柴犬出動

葉蘊儀 香港開電視 綜藝節目 生死教育 正能量 娛樂人物職業 演員

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