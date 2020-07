【明星家暴】尊尼特普告英媒誹謗案夫妻互爆私隱　前妻Amber指被尊尼打傷化粧師作供未見瘀傷

▲ 為力挽事業而告英傳媒誹謗是家暴者,尊尼特普近日不斷力證前妻說謊。

荷里活影星尊尼特普(Johnny Depp)控告英國《太陽報》指他打老婆的誹謗案,已在倫敦法院進行了7天聆訊,他與前妻Amber Heard繼續上庭互爆私隱。繼前日Amber向法庭呈上尊尼昏睡的相片力證他有酒毒癮之後,尊尼便反擊,呈上指是Amber在他們睡床上留下糞便的照片。

尊尼上周在庭上指2016年4月Amber30歲生日派對二人有爭執,之後Amber或她的其中一名友人在他和Amber在洛杉磯大宅的睡床上大解作為對他的惡作劇報復,尊尼指出,那次噁心的事件促使他決心與Amber離婚。

▲ 尊尼特普控告英國News Group Newspapers集團誹謗案,已在倫敦進行了7天的聆訊。(法新社圖片)

而日前尊尼女傭Hilda Vargas庭上表示發現大床上有糞便一事太嘔心及驚嚇,於是拍下照片來給尊尼看。她憑排泄物的大小估計那是人類糞便,而非尊尼夫婦兩頭小狗的大便。而Amber便透過發言人繼續否認事件。

另外,曾在2014至16年期間分別在澳洲、倫敦及溫哥華為尊尼工作的Ben King就作供指出,他經常目睹Amber Heard言語上挑釁尊尼,而他就從來沒發現尊尼表現暴力或對太太或任何人不友善。Ben King又稱目睹Amber Heard挑釁時,尊尼總是選擇行開,不想爭拗。

Ben King談到2015年3月尊尼夫婦在澳洲逗留時,有一晚他曾被召喚去其租住的地方收拾。Ben King指出他上到該單位時發現處處被破壞,他又在執拾時發現尊尼被削掉的指頭在地上。Ben King又指陪伴Amber Heard乘機返回洛杉磯時,對方曾問他可試過在盛怒下完全失控。尊尼則聲稱被Amber向他擲伏特加酒樽,因而被碎片削去右手中指部分指頭。

▲ 雖然陸續有不利證供,但Amber Heard在法院外面對傳媒時仍不時展露笑容。 (法新社圖片)

尊尼另一位前物業經理Kevin Murphy的供詞就指出,有關2015年7月尊尼夫婦非法帶兩頭小狗Pistol及Boo搭私人飛機入境澳洲一事,Amber曾要求他在庭上作供時說謊,把未有填報申請文件的事說成是其疏忽,若不照做便會被炒。

此外,曾為兩夫婦工作的化粧師Samantha McMillan日前也有作供。她說曾在2015年12月16日的下午及黃昏跟Amber Heard一起,為她亮相James Corden的清談節目《The Late Late Show》作準備。Samantha指出她清楚看到Amber臉上沒有傷痕或任何瘀傷,雙眼也沒有被打腫跡象。事後,她卻得悉Amber Heard指控之前一晚被尊尼特普打傷。

▲ 尊尼特普控告英《太陽報》誹謗起因是2018年4月該報一篇文章質疑羅琳為何選尊尼這個打老婆的男人演出《怪獸與牠們的產地》電影系列。(網上圖片)

尊尼特普控告英國News Group Newspapers集團誹謗,起因是旗下的《太陽報》2018年4月一篇文章質疑羅琳為何選尊尼這個打老婆的男人演出《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)電影系列。而《太陽報》則指文章內容是建基於在2015至2017年雙方結婚15個月期間,Amber Heard對於尊尼特普曾多次向她施以暴力作出的指控。