李靜儀陳欣妍參演黃宗澤新劇《戰毒》　Heidi+Shirley熱褲上陣派福利

▲ Heidi與陳欣妍參與《戰毒》演出。

現於「黃Viu煲劇平台」播出的港製網劇《戰毒》，由黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、關智斌（Kenny）、周秀娜、吳千語、張雅卓等主演。此外，還加入兩大宅男女神李靜儀（Heidi）以陳欣妍（Shirley）演出，二人並在劇中派福利。



相隔6年再拍劇的李靜儀，今次在劇中演女主角張雅卓的閨密CoCo，是夢想加入娛樂圈搵真銀的女生。為展現角色的的少女味， Heidi毫不吝嗇在劇中以多個熱褲、短裙造型上陣，大晒白滑修長美腿。

▲ Heidi與張雅卓在劇中有不少對手戲。

Heidi出海開工險暈

可是Heidi自爆今次拍攝差點被一場戲考起：「其中一場戲要在船上拍攝，我第一次上船拍戲，原來在船上開工，真是『暈暈哋』，感覺有點暈船浪，而且拍攝當日天氣很差，不時落大雨，大家都要化好妝，不斷等待，等待一停雨就開拍，幸好最尾都能夠順利完成！」

為演好今次角色，Heidi事前做足功課，找戲劇導師上堂，難怪她表示拍攝過程信心十足。

Heidi笑言對演戲上癮，更渴望演古裝角色發掘自己的另一面：「好多角色都想挑戰，尤其是古裝或民初角色，對我來說都十分新鮮，希望將來有機會做，將自己的另一面呈現給觀眾。」

▲ Heidi在船上拍攝暈船浪。

陳欣妍被盤大開眼界

至於另一位女神陳欣妍，在劇中頻頻短褲示人，散發野性的少女味，她說：「其實今次拍攝很難忘，當中一場戲到警局盤問室拍攝，劇情講我被警方盤查，我細個睇戲，都見過好多相關場面，但真正入內並參觀都係第一次。」