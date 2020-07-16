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太極樂隊主音遇上張松枝互相勉勵　雷有輝擔心限聚令影響開騷

娛樂 13:17 2020/07/16

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

雷有輝向張松枝送上演唱會海報。

太極主音雷有輝日前接受商業電台《有誰共鳴》蔡靜怡訪問，分享自己喜愛歌單，節目內接受聽眾短訊捐款，並將善款捐到香港防止虐待長者協會。香港疫情近日反覆，雷有輝抱積極態度籌備音樂會。

Pat哥近日留家抗疫，與兒子聽黑膠打發時間：「兒仔喜歡聽舊歌，所以我搵Hi-Fi德幫手買二手機，，政府派的一萬元都夠埋單，兩父子一齊研究。停工雖沒收入，不過增進父子情，都值得！」

演唱會舉行在即，但香港疫情近日反覆，雷有輝以積極態度籌備音樂會：「演出本來四月舉行，延期了一次，所以我不想太多，看疫情發展跟限聚令才知有否影響，但一日未公布，都要當如期地做！」

雷有輝接受商台《有誰共鳴》蔡靜怡訪問。

廣播道巧遇張松枝，二人惺惺相惜，Pat哥更送上海報予對方，他表示因限聚令而延遲樂隊綵排：「月尾才排Band，不過全部都是高手，一埋位就夾到，次次排歌更似朋友聚會！」

Pat哥就話一直同主辦開會，對方亦加強衛生措施：「之前都講過現場會探熱、派口罩，今日佢地話所有入場人士，都會經過消毒噴霧，總之都係想大家睇得安全同安心，所以未來七日大家乖乖地，唔好周圍走啦！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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