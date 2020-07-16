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【口罩供應】Banitore便利妥推3D護理口罩　成人M碼口罩85元20片即日有售

健康 13:44 2020/07/16

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Banitore便利妥推3D護理口罩，成人M碼口罩85元20片即日有售。

本港新冠肺炎疫情反彈，口罩成市民外出的必需品。Banitore便利妥推出3D護理口罩，有成人和兒童多種尺碼選擇，當中成人M碼口罩即日起有售，每盒20片售$85。

Banitore便利妥今日於facebook專頁公布，推出全新3D護理口罩，於香港製造，並採取獨立包裝，口罩共有4種尺寸，適合成人及兒童使用。至於口罩規格方面，BFE≥98%、PFE≥95%。

便利妥表示，成人M碼口罩即日起有售，而其它尺碼亦會陸續在藥房及更多銷售點發售。口罩詳情如下：

成人

  • Size M 16.7(W) x 14.3(H) cm
  • Size L 18.4(W) x 16.6(H) cm
  • 20片/盒，定價HKD85/盒

兒童

  • Size XS 13.5(W) x 10.5(H) cm 適合3-6歲￼￼￼￼
  • Size S 16(W) x 12.2(H) cm 適合6-12歲￼￼￼￼
  • 30片/盒，定價 HKD125/盒

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責任編輯：王俊賢

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