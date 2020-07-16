女醫生涉收病人1.9萬元手錶同被控　威院總監指根據守則須申報

▲ 女醫生雷頌恩（左）被控公職人員接受利益罪續審。（資料圖片）

醫院管理局副顧問女醫生涉收取男病人1.9萬元手錶作治療報酬，並無作出申報，兩人分別被控公職人員接受及提供利益罪，案件今（16日）於沙田裁判法院續審。威爾斯親王醫院行政總監供稱，醫生可以收取禮物的價值上限是1,000元，他接受「收幾蚊嘅禮物唔填表係常識」，但同意涉案手錶逾1萬元，根據守則屬必須申報。



首被告雷頌恩（41歲），案發時為醫管局轄下威爾斯親王醫院內科及藥物治療部副顧問醫生，被控1項公職人員接受利益罪。次被告邱玉來（57歲），報稱公司東主，被控1項向公職人員提供利益罪。雷被控於2016年12月26日至2017年10月3日期間某日，無合理辯解地從邱接受1隻價值1.9萬港元的手錶，作為她在威院向邱提供治療和意見的誘因或報酬；邱則被控在相同情況向雷提供手錶。

▲ 公司東主邱玉來被控向公職人員提供利益罪。（資料圖片）





威爾斯親王醫院行政總監羅思偉博士作供指，他曾處理過醫生收取糖果的利益申報表，但亦知並非所有同事均會填表，因收取禮物上限是1,000元。羅供稱，他接受「收幾蚊嘅禮物唔填表係常識」，至於涉案手錶價值超過1萬元，羅同意根據守則該情況屬必須申報。



辯方問及羅，雷收到手錶後，曾諮詢腎科資深醫生周啟明的意見才決定收下，行為是否合理。羅指出，不少同事以「周老師」稱呼周啟明醫生，因為他很願意教導別人，與同事關係融洽，他認為其他醫生諮詢周意見是合理及自然的。控方則問及羅，雷是否詢問當時部門主管或人事部比較合適；羅同意當時雷有其他人選作諮詢。



羅續供稱，本案發生後威院曾開會檢討，發現人事部雖然不時發出通告，但醫生經常沒有打開電郵訊息，或電郵信箱已滿等，醫生或有機會看漏醫管局的電郵，威院隨即召開會議提醒同事。



威院病房經理林恩霞作供指，根據邱的覆診記錄，他到威院覆診數十次中，只有1次由雷診治，而雷當時是受另1位女醫生邀請才參與該次會診。該女醫生賴詠欣作供指，邱於2017年7月21日曾到醫院覆診，她因不確定邱下一步該接受哪種治療而問雷的意見，兩人一同會見邱後，雷便建議賴找胸肺科同事協助，賴亦依其指示跟進。

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記者：林欣樂