【港產口罩供應】VFE+BFE+PFE逾99%　香港保家7月底推出成人及小童第二級口罩【附開售詳情】

▲ 小童及成人體驗裝（圖片由香港保家提供）

本港爆發第三波新冠肺炎，市民需時刻戴口罩減低傳播及感染風險！本地口罩生產商香港保家 (PROCARE HK)，已於7月6日在官網發售首批成人及小童第一級口罩，並將於7月底推出成人及小童第二級口罩。

取得多項認證

▲ 口罩廠共有四條生產線。（圖片由香港保家提供）

香港保家 (PROCARE HK)在港設立生產基地，共有四條生產線，每月可生產達400萬至600萬個口罩。無塵車間獲得雙重ISO認證（ISO 14644 Class 7 標準認證及ISO 13485 醫療器材品質管理系統標準），同時獲得香港「Q嘜」優質認證及美國 ASTM F2100 認證。

VFE、BFE及PFE逾99%

▲ 五款口罩（圖片來源：香港保家官網）

香港保家產品分別有成人用第一級(Level 1)至第三級(Level 3)認證口罩及小童用第一級(Level 1)及第二級(Level 2)認證口罩。

第一級(Level 1) 認證口罩的VFE、BFE及PFE均達95%以上，第二級(Level 2)及第三級(Level 3)認證口罩更高達99%以上，備有成人及小童尺碼。當中的成人用第二級(Level 2) 認證口罩是香港首批榮獲香港「Q嘜」優質認證的口罩，而其餘產品正進行「Q嘜」認證申請。

口罩售價

香港保家已於7月6日在官網公開發售首批成人用及小童用第一級(Level 1) 口罩，所有口罩均為現貨發售，省卻排隊輪候時間，適合繁忙的香港人，亦避免了人群聚集的病毒傳播風險。

小童用60片 Level 1三層防護口罩

▲ 小童口罩（圖片由香港保家提供）

尺寸：140mm x 95mm (兒童用)

原價：HK$158 特價：HK$128

成人用60片 Level 1三層防護口罩

▲ 成人口罩（圖片由香港保家提供）

175mm x 95mm (成人用)

原價：HK$138 特價：HK$118

香港保家表示因應疫情再反彈，及市民對更高等級口罩的需求急增，成人用及小童用第二級(Level 2) 口罩會較原定計劃提前於7月底推出，有關發售詳情，請留意官方Facebook最新消息。

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責任編輯：王芷瑩