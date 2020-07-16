【陪著你走】媽媽30年來不放棄四處求醫　終見證兒子打開「折疊人生」挺起胸膛做人

▲ 媽媽30年來不放棄四處求醫，終見證兒子打開「折疊人生」挺起胸膛做人。

為人父母，只希望子女健康、快樂地成長。內地有一名男子，18歲開始患上強直性脊柱炎，自此不能行走，亦不能躺平睡觉，身體長久折疊。他的母親多年來都沒有放棄，一直陪著他去治病，終於見證兒子重新站立，挺起胸膛做人的一天。

71歲母親陪愛兒治病30年

46歲的李華患有強直性脊柱炎後凸畸形，是中國國內首例「3-on折疊人」，下顎緊貼胸骨、胸骨緊貼恥骨、面部緊貼股骨。

▲ 母親30年來一直沒有放棄，陪伴兒子到處求醫。(微博圖片)

母親唐董陳表示，自己40多歲已開始陪兒子找醫生，現時已經71歲了。聽人說哪個地方好，就帶著兒子去治病，但過去多年都沒有效果。

不治好，我又死了，誰來照顧他?

經歷4次手術 終重新站立

李華去年開始到深圳大學總醫院接受治療。他的主診醫生、脊柱骨病科主任陶惠人指出，他的手術非常有挑戰性，可能會在中途發生失血性休克，嚴重或會危及生命。醫生花了兩星期為他定下方案，之後用了兩三個月的時間來調整他的身體狀況。

2019年6月，李華開始接受4次手術。醫生首先進行雙側的股骨頸截骨手術，增加他面部與股骨之間的距離。之後為了恢復水平視野，在頸胸交界位置把頸打斷，把頭抬起來後，再重新接上，過程中或有機會癱瘓。

▲ 李華手術後終於能夠挺起胸膛。(微博圖片)

9月，多個科目的醫生集結在手術室，為他進行腰椎後凸畸形截骨矯正手術，恢復他脊柱正常直立角度。李華在手術後表示：

很開心，自己能平躺了，20多年沒有平躺著睡覺。

在進行第3次手術後，李華經常低燒，醫生怕他受到感染。幸好只是因為短期內做多次手術，抵抗力降低，有發炎情況，最終在抗炎治療後進行最後的手術。10月31日，醫生為他重建雙側髖關節，令他可以走路。

重新直視母親的臉

李華在4次手術後，不但能夠站立，現時更能靠輔助工具走路。令他最感慨的，卻是媽媽在陪著他治病的30年間，老了很多：

治好以後第一次看到媽媽為了陪我治病，比以前老了很多，頭髮也白了，感到自己過意不去。她也不能一輩子照顧我，所以想把這個病早點治好，早點減輕她的負擔。

▲ 李華感慨在30年間，母親為了陪他治病老了很多。(微博圖片)

李華最終在住院一年，亦即本年6月13日正式出院，渡過他新的人生。

【生命恩典】癌末港妻移居首爾不敵病魔離世 愛妹發文悼念：願姐姐留在你們每一個心裏

【暖爸宣言】兒患先天性心臟病手術後病情惡化 暖爸願折壽換愛兒健康：爸爸好愛你

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報Apphttps://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：羅嘉欣