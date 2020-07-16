【模範媽媽】陪太子讀書鼓勵愛女重考醫科　護士媽媽與女兒齊考上碩士做同學

▲ 內地一名護士媽媽為了鼓勵愛女重考醫科，決定「陪太子讀書」，最終她與女兒雙雙獲碩士課程取錄。

父母為了孩子願意無條件付出，內地一名護士媽媽為了鼓勵愛女重考醫科，決定「陪太子讀書」，趁工餘時間努力溫習，最終她與女兒雙雙獲碩士課程取錄。母女做同學拍住上學習。

綜合內地傳媒報道，位於四川省瀘州市的西南醫科大學於5月下旬公布了碩士研究生的取錄名單，名單上同時出現了一對母女的名字，成為當地佳話。50歲的媽媽白永旗是西南醫科大學附屬醫院的兒科護士長，她獲取錄修讀公共管理專業碩士課程，而其25歲的女兒露露亦得到兒科學專業取錄，修讀碩士課程。

露露畢業於臨床醫學專業，本想再報讀碩士課程，不過她在2017及2018年兩次考試都失敗，並在去年再考第三次。去年距離考試不到3個月，白永旗眼見女兒仍未認真溫習，於是突然決定也考研究生試，陪女兒一起溫習。

工餘溫習做練習到凌晨

由報名到考試僅兩個多月，擔任兒科護士長的白永旗工作雖忙碌，但為了應付考試出盡全力。每天早上6時多，她便戴著耳機一邊聽課，一邊步行1小時到醫院工作。即使加班或與朋友外出聚會，當日未完成的溫習內容，她第二天例必補溫。

她還隨身帶著英語詞典，趁著日常空檔背單詞，連去洗手間、等紅綠燈的時間亦不放過，把握每分每秒溫習。從醫院下班後，她又會花幾小時做數學題，有時甚至做到淩晨一、二時。

暪著丈夫陪考激勵女兒

露露與媽媽在同一醫院工作，成為該院的醫科實習生。她曾覺得媽媽很嚴厲，但這段日子看到媽媽努力溫習，雖然感到有壓力，也同時佩服媽媽的堅毅。

如果媽媽考上了我沒考上，太不好意思，因此激勵了我。

白永旗暪著丈夫與女兒一起考試，由於她平常在家也埋首書寫，所以丈夫沒有察覺異樣。直到考試前的一個周末，她以考試最後衝刺為由，婉拒朋友邀約，大家才知道她與女兒一同考試。最終母女齊獲取錄，她開心不已︰

我們是母女、同事，未來三年成為同學，這段經歷太奇妙。

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責任編輯︰王明芳