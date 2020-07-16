【止痛藥】受結腸炎痔瘡困擾日服至少25片止痛藥　女子4個月後多重器官衰竭亡

▲ 受結腸炎痔瘡困擾每日服至少25片止痛藥，女子4個月後多重器官衰竭亡。

胡亂服用止痛藥後果可大可小。近日英國一名婦人連續4個月每日服用止痛藥舒緩結腸炎和痔瘡引起的痛楚，結果導致肝臟衰竭，其後病情惡化出現敗血症，最終因多個器官衰竭身亡。

據英國《太陽報》報道，來自侯城（Hull）的39歲女子沃勒（Louise Waller）長期受結腸炎和痔瘡困擾，每日相隔3小時就會服用一次「樸熱息痛」止痛藥痛（paracetamol）來緩解痛楚，一日下來至少服用25片。結果4個月後，她因嘔吐、腹瀉和腹痛被送到醫院。

經醫生檢查後，發現沃勒患上肝衰竭，翌日她被轉送到另一間醫院，但由於她本身有酗酒的習慣，不符合肝臟移植資格，其後病情更開始惡化，因腸穿孔和結腸炎引起敗血症，導致多重器官衰竭而陷入昏迷，11日後終宣告不治。驗屍報道指出，沃勒是死於過量攝取「樸熱息痛」而引起的多重器官衰竭。

撲熱息痛成分及副作用

根據衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別是用於止痛退燒的「樸熱息痛」（Paracetamol）及非類固醇消炎止痛藥 (NSAID=Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)。

撲熱息痛

主要適用於普通痛症，包括頭痛、肌肉痛、骨關節疼痛等，並具有退燒功效，但沒有消炎功效，藥效相對非類固醇消炎止痛藥會較弱。

撲熱息痛亦會較少引起胃部不適，而經由肝臟代謝，正常劑量下不會傷肝腎，但服用期間應避免飲酒，以免增加肝臟負擔，長期或過量服食則會損害肝臟。

現時成年人每天最多可攝取4,000mg的劑量，以每粒500mg計算，每天最多服食8粒。

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責任編輯： 羅嘉欣