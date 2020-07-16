被指欠租多月　Michael Kors及Swatch分別被追逾388萬及96萬

▲ 業主港鐵入稟高院，追討欠租。（資料圖片）

瑞士鐘錶集團Swatch繼早前中環店舖被入稟追租後，其位於尖沙咀SOLO分店，亦遭業主日前入稟高等法院，追討欠租及雜費等共逾96萬。另外，美國時裝品牌Michael Kors位於圓方店舖，亦遭業主港鐵入稟高等法院，追討欠租逾388萬元，兼收回舖位。



原告裕景物業代理有限公司及海皇廣告有限公司；答辯人為THE SWATCH GROUP (HONG KONG) LIMITED。入稟狀指，雙方於2019年5月訂立租賃協議，以月租21萬租出位於尖沙咀加拿芬道41至43號地下兩舖位，另須繳付雜費，以及使用廣告牌每月須支付5.8萬。原告指答辯人自去年12月欠租，其後沒有支付廣告費費用。原告現追討答辯人欠租及雜費共逾90萬，欠付廣告費逾6.5萬，並須就違約作出賠償，兼須支付利息。



另外，美國時裝品牌Michael Kors，遭業主香港鐵路有限公司入稟高等法院，指於2017年與答辯人MICHAEL KORS (HK) LIMITED訂立租約，首年以月租逾82萬租出位於圓方舖位，至2021年租金增至逾109萬元，另須支付管理費等雜費。



原告今年4月曾給予答辯人租金寬減，惟答辯人自今年5月始欠租，遂入稟追討5月至7月欠付租金及其他費用，共逾388萬元，並須將舖位交吉。

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記者：林育慧