【立法會選舉】梁美芬爭取3度連任　高永文任陳凱欣選舉總指揮

▲ 梁美芬（右二）宣布爭取第三度連任立法會議員。（梁美芬提供）

經民聯立法會議員梁美芬，今日宣布爭取3度連任，將會出選九龍西地區直選。她形容，再度參選是不容易決定，選情亦不樂觀，但希望建制派能在九龍西爭取3席。

梁美芬與經民聯深水埗支部召集人梁文廣、地區顧問陳國偉及地區幹事李超宇合組名單出選。自2008年起已出任議員的梁美芬，今次以「護法治，惠民生，反攬炒」作口號，她直指，香港過去出現長時間內耗，議會生涯最難過是出現內會癱瘓，形容立法會現時污煙瘴氣，令市民煩厭。

建制派在2016年立法會選舉中，只能在九龍西贏得2席，但卻在宣誓風波而出現兩場補選中，多取2席，令到建制派現時在九龍西中佔4席。梁美芬表示，建制派一定會努力、義無反顧在九龍西爭取3席，但現時的情況險峻及緊張。

▲ 陳凱欣（左）公布，高永文（中）及陳家強（右）為其顧問團成員。（陳凱欣Facebook）

另外，本周初已宣布參選九龍西的立法會議員陳凱欣，今日亦公布競選團隊，成員有九龍塘區議員何顯明、深水埗社區幹事陳麗紅、油麻地李文傑，而其前上司、食物及衞生局局長高永文，會擔任其選舉總指揮，前財經及庫務局局長陳家強則任顧問團總監。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤