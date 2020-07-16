【藝術拍賣】日韓藝術市場近10年走俏　網拍推日本17世紀武士頭盔受注目【內附詳情】

▲ 左為17世紀「權現」式武士頭盔；右為10世紀大型木雕多聞天王像。（圖片由邦瀚斯提供）

邦瀚斯（Bonhams）將於7月舉行一連6場亞洲藝術拍賣會，其中於紐約舉行的日韓藝術專場，更呈獻一系列珍貴的佛像、陶瓷、漆器、景泰藍、屏風、畫作，以及武士藝術等珍品。

有興趣人士可於邦瀚斯官網登記，足不出戶就可以網上、電話或書面3種方法競投，方便購得心頭好。

邦瀚斯日韓藝術總監Jeff Olson透露，近10年來日韓藝術市場走勢日漸強勁，更多亞洲藝術品藏家開始懂得欣賞日本金藝、漆藝之美。

另一方面，電子平台興起，藏家能輕易參與海外拍賣，而毋須另找當地藝術品經紀代勞，收藏渠道增加也是市場蓬勃的原因之一。

細節可活動的銀製鯉魚

是次拍賣專場的焦點，為日本17世紀早期「權現」（即以日本神的形態出現）式武士頭盔。頭盔以常見於宮廷舞及神道教節慶之鳥神作為主題，其脊釘由頂而下，就如雄雞之冠；結構則以賀地區風格為基礎，裝飾細節猶如出自加賀及平戶地區工匠之手。

▲ 17世紀「權現」式武士頭盔上的脊釘由頂而下，如雄雞之冠。（估價：10萬至15萬美元）（圖片由邦瀚斯提供）

Jeff Olson指：「根據技術分析，確立此珍品出於17世紀初，比市場上的同類武士頭盔為早。」故該拍品於市場上頗為罕見。

▲ 20世紀高瀬好山銀製鯉魚的細節可靈活擺動，栩栩如生。（估價：6萬至8萬美元）（圖片由邦瀚斯提供）

另一件日本藝術品——20世紀早期高瀨好山銀製鯉魚，亦叫人眼前一亮。日本藝術家高瀨好山善於以金屬細片，組合成各式栩栩如生的動物及昆蟲，每個細節靈活鮮動，一觸即如活鯉躍現眼前，作品擺脫了金屬外殼的限制。

▲ 10世紀大型木雕多聞天王像，碩大威武，值得收藏。（估價：1.5萬至2萬美元）（圖片由邦瀚斯提供）

而10世紀大型木雕多聞天王像，則於平安時代（公元794至1185年）以單一木材打造而成。多聞天王乃佛教護法之一，早於公元7世紀已有日本人民供奉。

「多聞」意為常聞佛法、精通佛法，以福、德聞於四方，是佛教「四大天王」之一，常以身穿甲冑形態示人。此木雕碩大威武，值得收藏。

▲ 昭和時代鳥居言人的《梳妝圖》版畫，已成為20世紀初新版畫運動的經典作。（估價：8,000至1.2萬美元）（圖片由邦瀚斯提供）

日本20世紀初的新版畫運動，也出產了不少精緻作品，昭和時代鳥居言人的《梳妝圖》版畫便屬其一。鳥居言人出生於版畫世家，以妙曼的裸女主題而成名，其大膽風格不時令審查機關瞠目。

此拍品另有一早期「赤裸」版本，惟生產70張版畫後，即被警察充公。其後，鳥居稍作調整，繪以穿上和服之新版，也成為了20世紀初新版畫運動中最經典的人像之一。

朝鮮屏風彌足珍貴

韓國藝術部分，則重點呈獻19世紀金剛山十二扇屏風。自古以來，位於朝鮮東岸的金剛山，一直是國家重要符號，其矗立的12,000道岩層峭壁，更是壯麗非常。

▲ 19世紀金剛山十二扇屏風，讓觀者有如親臨金剛山奇景。（估價：3 萬至 5 萬美元）（圖片由邦瀚斯提供）

朝鮮真景山水畫家鄭敾（정선），後來將此美景發揚光大成重要畫作題材。鄭氏善以巨構創作，認為觀畫即觀景，站在畫前，也讓觀者有如親臨其景。

同場還有另一幅出產自朝鮮的19世紀佚名繪文房圖八扇屏風。文房圖因朝鮮正祖（1752至1800年）力推文人學習，而於18世紀盛極一時，並於19世紀前開始融入異國藝術元素，如交點透視法及清代文房多寶閣等，彌足珍貴。

Jeff Olson建議，有意收藏日韓藝術品的新手藏家，可先鎖定自己喜歡的品類，並專注尋找市場上符合預算的上佳之作。

他教路，盡管市場表現上揚，價位尚低而適合新晉藏家進場的板塊仍有不少，版畫正是當中之一，藏家能以相對較低的預算，即可結集成優質的版畫收藏。

邦瀚斯日韓藝術拍賣

地點：紐約

日期、時間：7月22日當地時間10am

備註：是次競投將於Bonhams.com直播，客戶可事先到官網註冊參與，並以網上、電話或書面3種方法競投。

記者：陸明敏