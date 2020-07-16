【兩代管教】學爬BB亂放物品入口致細菌感染　老爺奶奶衛生差反主張︰食吓菌先健康

▲ 有港媽大呻家中的老爺奶奶衛生意識差，更令BB摸到污漕東西放入口致細菌感染。

疫情下，更要注意家居衛生，尤其家有嬰孩，BB在家中爬行四處摸，又愛將東西放入口。有港媽大呻家中的老爺奶奶衛生意識差，更令BB摸到污糟東西放入口致細菌感染，老人家未有理會，更主張「食吓菌先健康」。

執完狗屎不洗手

近日，一名港媽向Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指老爺奶奶衛生常識欠佳，但兒子正值學爬時期及口腔期，四處探索，牙痕愛將物品放入口，容易受物件上的細菌病毒感染。

佢哋返到屋企，倒完垃圾，執完狗屎，都唔會洗手。就算買埋消毒梘液畀佢都唔用。又會著住街外鞋周屋踩。

懶理孫仔肚屙不適

不幸，孩子因而生病了，港媽向奶奶指兒子肚屙及發燒數天，多次肚屙抹到臀部致發紅。奶奶不以為然表示孩子正出牙仔，是正常反應。港媽續說帶了兒子看醫生，醫生表示小朋友摸到污糟東西並放入口有細菌感染。

奶奶老爺似是怕新抱責怪，先後你一言我一語，他們說︰

不嬲出牙係肚痾發燒㗎喇，個個都係咁咖喎…… 食下細菌先會健康，唔怕嘅！

醫生講大話，呃你等你幫襯多啲唧。

其後，港媽見到兩名老人家餵兒子吃西瓜 ，表示食少少不用怕，毫不理會孩子正肚屙不適，亦見他們任由孫仔將地上的棒放入口，不理會衛生問題。

兩代管教矛盾

網民一起討論兩代管教上的紛歧，表示遇到類近的事，指出若果跟長輩教仔理念大差異，不宜同住，否則隨時家變掀起紛爭。留言包括︰「唔係迫不得以，我都唔會托長輩幫我湊……根本食古不化」、「佢哋知原因，只係因為改變唔到啲壞習慣，所以左賴右賴」等。

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責任編輯︰顏紫燕