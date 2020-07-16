  • 33°C
香港時間 : 2020716日 (週四) 16:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

花旗銀行聘實習生　過程全改在線上虛擬進行

職場 15:16 2020/07/16

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

花旗銀行宣布，虛擬實習計劃正式啟動，招聘職位涵蓋亞太地區的業務。（花旗銀行資料圖片）

香港近日爆發第三波新型冠狀病毒疫情，各行各業經濟重創。失業率攀上新高，大專生的實習職位更成為重災區，無數公司取消實習。不過花旗銀行就在「疫」境中啟動虛擬實習計劃，兩星期就有4000名來自世界各地的學生報名參加，為他們提供免費實習機會。

花旗銀行宣布，虛擬實習計劃正式啟動，招聘職位涵蓋亞太地區的業務，當中包括：投資銀行業務、花旗客戶銷售和交易業務、市場和證券服務等。是次實習活動過程全面在線上虛擬進行，例如邀請學生利用錄像方式，提交業務問題的解決方案；與花旗亞太地區管理團隊高管進行視像通話；以及進行虛擬測驗及虛擬酒吧之夜等的活動。

不過值得注意的是，是次虛擬實習計劃全程僅需4至5個小時就能完成，而進度則是自行決定的。

花旗亞太區銀行、資本市場及戰略顧問部負責人Jan Metzger坦言，在疫情下必須改變原有傳統的方式，將實習體驗虛擬化，有助企業吸引更多優秀人才。而在虛擬實習後，花旗銀行也會聯繫成績突出的學生，繼續在明年夏天參與線下實習，甚至有機會提供全職職位。現時大專生可在花旗銀行官方網站進行註冊，提交個人資料包括姓名、目前就讀的學校及科目等；花旗銀行亦未提及招聘設有人數上限。

實習模式重新設計　高盛教視像服裝準則

事實上，新冠肺炎疫情把全球企業實習模式大為轉變，今年一眾華爾街的金融機構如高盛、摩根大通等，都紛紛將實習改在線上進行。

金融時報早前報導就提到，高盛將實習模式重新設計，並以在家工作的原則出發。將實習時間由十周縮短為五周，並加入一些新元素，如遠距工作技能教學、如何善用視訊會議、視像會議的服裝準則等。

責任編輯：曾曉汶

相關文章

為畢業生提供職業培訓　科技園推「明日創科領袖培訓計劃」
16:34 2020/07/15
為畢業生提供職業培訓　科技園推「明日創科領袖培訓計劃」
【絕世筍工】馬來西亞床墊公司請睡覺專員　連續100日瞓8小時
16:57 2020/07/14
【絕世筍工】馬來西亞床墊公司請睡覺專員　連續100日瞓8小時
【疫市搵工】疫情下自由職業湧現　電子商務、遊戲開發需求大
16:45 2020/07/10
【疫市搵工】疫情下自由職業湧現　電子商務、遊戲開發需求大
【絕世筍工】智能馬桶公司招糞便事務副總裁　21歲、無便秘可賺7.8萬
18:43 2020/07/08
【絕世筍工】智能馬桶公司招糞便事務副總裁　21歲、無便秘可賺7.8萬
失業 疫情 投資銀行 金融機構 金融 銀行 在家工作 失業率 全職 實習

最高瀏覽

【豪宅曝光】何超蓮放閃男友同居生活　竇驍進駐何家賭王女婿地位獲肯定
16:33 2020/07/15
【豪宅曝光】何超蓮放閃男友同居生活　竇驍進駐何家賭王女婿地位獲肯定
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約50宗確診及初步確診個案
13:46 2020/07/15
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約50宗確診及初步確診個案
【外賣優惠】大家樂+太興+譚仔+元氣外賣優惠　一文睇清連鎖店外賣優惠【附優惠詳情】
13:36 2020/07/15
【外賣優惠】大家樂+太興+譚仔+元氣外賣優惠　一文睇清連鎖店外賣優惠【附優惠詳情】