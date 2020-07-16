【救人英雄】亡父失救猝死激發學習CPR　15歲中學生急救倒地婦人一命彌補遺憾

▲ 台灣一名15歲中學生因亡父失救去學CPR，近日學以致用，救回一名婦人的性命。

學懂急救，能救人一命！台灣彰化縣一名婦人日前外出倒垃圾時，疑因心肌梗塞突然暈倒，呼吸和心跳一度停止，一名15歲中學男生見狀，立即在高溫下跪地為婦人做心肺復甦術（CPR），急救10分鐘後救回婦人一命。少年透露，爸爸去年因失救猝死，激發他去學CPR，希望能救回其他人的性命。

據台灣傳媒報道，彰化縣鹿港鎮一名60歲鄭姓婦人，周一（13日）疑心肌梗塞突然暈倒路旁，呼吸心跳一度停止。在烈日當空下，一名15歲楊姓中學生馬上為婦人進行CPR急救，約10分鐘後消防隊員趕抵接手搶救，婦人送院5分鐘後終恢復心跳，救回一命，目前仍留院診治。

參與救援的消防員宋明哲事後在facebook出帖文表揚救人的楊同學，他指當時路面非常高溫，自己的雙膝也遭路面燙傷，而楊同學卻毫不猶豫跪地為婦人急救。

爸爸因當場無人急救致死

楊同學透露，去年爸爸也是突然失去意識暈倒街頭，送院後不治，正正是現場沒人會做CPR才失救而死，激發他在學校學習CPR。今次看到有婦人暈倒，即想到要把握搶救黃金時間，故毫不猶豫跪地上前急救，學以致用，亦彌補了未能拯救亡父的遺憾。

助人為快樂之本，未來希望可以運用自己所學，拯救更多需要幫助的人。

校長讚媽媽教導兒子有勇氣

楊同學的救人事跡，在就讀的中學內傳頌開去後，感動了大批師生。校長稱讚楊同學一直熱心助人，在校內人氣高企，備受同學愛戴。

校長更力讚楊同學的媽媽教導有方，令他有勇氣憑雙手將別人從鬼門關救回來，是學校的榮耀，故此校方與縣政府決定，將於明天（17日）公開表揚楊同學。

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責任編輯︰林綺玲