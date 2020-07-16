救生員疑被卡防鯊網溺斃死因研訊　死者同事指沒有恆常系統檢查裝備

▲ 死者同事姚志強今到死因庭作供。（經濟日報記者攝）

荃灣近水灣1名救生員於兩年前在工作期間溺斃，死因裁判法庭今（16日）展開研訊。死者同事供稱，事發當日他看見死者身穿潛水裝備下水，其後他發現死者失蹤，遂下水搜索，並發現死者全身僵直、背部卡在防鯊網上，他須脫去死者潛水背心，才能成功帶死者上水。

死者同事又指沙灘有兩套潛水裝備，並放置於沙灘救護站內，但並沒有同事會恆常地檢查有關裝備。

死因裁判官今早選出陪審團後，隨即展開研訊。死者陳志康（40歲）的兄長陳志遠供稱，死者自2016年任職康文署季節性救生員，而死者有潛水經驗，自2017年起每月潛水數次，惟死者沒有專業潛水牌照。

死者同事姚志強供稱，他任職康文署救生員技工，於2018年9月3日與死者同樣在荃灣近水灣沙灘當值。姚指當日在瞭望台當值，而死者原負責在沙灘上巡邏。姚指約於10時看見死者身穿潛水裝備步向沙灘，其後他一直留意死者呼出的氣泡，直至約10時半，姚指不再看見氣泡，他隨即懷疑死者失蹤，便便換上潛水裝備及下水搜索。

姚續供稱，他其後在防鯊網附近發現死者，而當時死者背貼防鯊網、身體僵直，他嘗試帶死者上水，但發現死者背部卡著防鯊網，他便除去死者的潛水背心，並上水面向岸上同事大聲呼救，他們回到岸上曾為死者進行急救，其後由救護員接手。

姚另供稱，近水灣沙灘有兩套潛水裝備，放置於沙灘救護站內，但並沒有同事會恆常地檢查裝備，亦沒有相關指引，但舊上司向他指出，有要事才可使該潛水裝備，惟現任上司並沒有要求使用前須作出通知。

死者另一同事何錦勝供稱，事發當日他在救護站內看見姚在海面上揮手呼救，他遂划獨木舟出海，在另一同事協助下帶死者回到岸上。何又供稱，事發當日沒有收到防鯊網損壞的消息，而平常維修防鯊網亦非救生員職責，他們亦只會在沙灘上目測防鯊網有否損壞。

陪審員問及何，指他在2018年3月至4月期間曾檢查潛水裝備，質疑何是否有專業資格。何回應指，他的確在沙灘開灘後的某天，簡單地檢查過潛水裝備的氧氣樽，並承認自己沒有專業資格，而且泳灘方面亦沒有恆常地、有系統地檢查裝備。聆訊下午續。

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記者：王仁昌