【DSE歷史科】考評局披露歷史科評卷參考　運用資料及個人所知提及利弊方可達滿分

▲ 今屆中學文憑試歷史科一條涉中日關係的必答題引起軒然大波，考評局委員會最終決定取消該試題。（資料圖片）

今屆中學文憑試歷史科一條涉中日關係的必答題引起軒然大波，考評局委員會最終決定取消該試題。考評局今（16日）向立法會提交兩個版本的評卷參考，均指考生答案須合理且均衡，同時「有效運用資料及個人所知」方可全取8分。

有關試題問及考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法。據考評局提交初稿及改稿的兩個版本，均指按考生答題表現，分別最高可獲2分、4分及8分。

初稿就同意及不同意的立場分別舉出多個例子，同意的例子包括引用資料中的「日本對清政府的改革作出支援」及「日本對1912年的中國新政權作出財政支援」，並可按「個人所知」提出「日本的野心增強了中國民族主義」。不同意一方，則可引用資料提及匯水未經中日兩國商討會導致不公，以及「速成」學習模式會讓國人不現實地以為現代化可以速戰速決，另可就個人所知提出山東問題影響中國領土完整，以及1930及1940年代日本侵華造成重大傷亡。

經修改的評卷參考，加入字句包括「不論取任何立場，均須提出弊與利兩方的論據，加以比較並作結論。」並指出試題旨在測驗考生理解及評價歷史證據及／或資料的能力，強調評卷重點應在適當地評估考生所展示的思維能力與史學技能，而非記誦史實或寫作能力。

修訂版未有分開列出同意及不同意兩方例子，而是舉例指同一份資料可同時反映利弊，例如

日本對1912年中國新政權作出財政支援，然而，「所有兌換匯水，均由三井洋行自定。」匯水沒有經過兩國商討，對中國不公平。

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記者：馮琪雅