【妊娠濕疹】孕婦脾胃虛弱長歎冷氣易誘發濕疹　中醫提醒濕疹孕婦要注意7件事【內附紓緩濕疹食療】

▲ 中醫師李嘉慧指，近一半孕婦懷孕前未曾患上濕疹，懷孕期間因誘發因素如飲食習慣改變、情緒壓力增加而發病。

懷孕中的婦女常面對多種健康問題，其中最叫人煎熬的要數妊娠濕疹。中醫師李嘉慧指，近一半孕婦懷孕前未曾患上濕疹，懷孕期間因誘發因素如飲食習慣改變、情緒壓力增加而發病。她推介兩款簡易食療，讓新手孕婦在家也能輕鬆製作。

▲ 孕婦出汗後先擦乾汗水，不要馬上吹風。（相片：iStock）

從中醫角度來說，濕疹成因分內因和外因。內因指脾胃虛弱，外因為外來的風、濕、熱邪侵犯人體，例如長期坐冷氣環境、環境潮濕、天氣炎熱等；通常內外因同時發生作用導致濕疹發病。

脾胃運化失常聚水濕

李醫師指，妊娠濕疹基本原因在於孕婦脾虛。近一半的孕婦懷孕前未曾患上濕疹，懷孕期間因誘發因素而發病，因素諸如情緒壓力和飲食習慣改變、孕婦憂慮胎兒健康和育兒問題、懷孕期間多吃補品和酸味食物因而改變體內氣血，均會影響脾胃運化。

▲ 患濕疹孕婦忌食菇菌類。（相片：iStock）

而一旦脾胃運化失常，就會造成體內水濕蘊結肌膚腠理，亦即水濕在人體皮膚底層積聚，從而形成濕疹。因濕性向下走，妊娠濕疹多發生在腹部和腹部以下。

妊娠濕疹三大類型

在中醫角度，妊娠濕疹有三大主要類型。

第一類是濕熱內蘊，患者發病急、易復發。常見症狀包括皮損潮紅、腫脹、瘙癢劇烈、皮膚毛孔之間的滲液分泌物顯著、糜爛結痂、浸淫遍體，同時可見口苦咽乾、心煩易怒、大便秘結、小便量少。

第二類是脾虛濕重，患者病程較長，反復發作，纏綿不已。症狀包活紅腫漸退，皮膚毛孔之間的滲液分泌物漸少、糜爛漸斂、丘皰疹、脫屑尚存。同時見有腹脹、容易腹瀉、面色萎黃等。

▲ 應停止進食易過敏食物如雞蛋牛奶和辛辣刺激食物。（相片：iStock）

第三類則為血虛風燥，此型患者病程長，反復發作。患者因經常搔抓或由於刺激而導致皮損色暗肥厚、苔蘚樣變，或脫屑，愈抓愈癢，形成惡性循環。這類型多見於慢性濕疹。

▲ 李嘉慧指，中醫治妊娠濕疹的大方向是健脾利濕清熱。（相片：iStock）

健脾利濕清熱是中醫治妊娠濕疹的大方向，治療用藥以清熱利濕，疏風清熱、養血疏風潤燥為主。而治療孕婦用藥多用外洗，需要專業中醫師視乎體質開藥，詳情請向中醫師查詢。

▲ 孕婦不建議使用含激素類藥品或刺激性止癢藥，亦禁塗滋潤性藥膏。（相片：iStock）

李嘉慧為患妊娠濕疹孕婦推介兩款簡易食療：淮山扁豆粟米瘦肉湯和淮山南瓜粥，前者健脾祛濕，後者可健脾胃，同樣可以舒緩孕婦患病期間的不適。兩款食療簡單易煮，新手孕婦都容易做到。

兩款濕疹孕婦食療

食療1：淮山扁豆粟米瘦肉湯

▲ 淮山扁豆粟米瘦肉湯健脾祛濕。（相片：iStock）

材料：淮山10兩（可用鮮淮山或乾淮山）、白扁豆5兩、粟米2條、瘦肉15兩

製法：淮山乾、白扁豆、粟米沖洗後浸泡10分鐘，瘦肉過一過滾水。先放瘦肉煲，水滾後加入其餘材料，一起煲滾後，轉小火煲約1.5小時。

食療2：淮山南瓜粥

▲ 淮山南瓜粥可健脾胃。（相片：iStock）

材料：鮮淮山10兩、南瓜10兩

製法：鮮淮山和南瓜去皮切碎後浸泡10分鐘，白米以清水撥洗。先放米於水中煲滾後再放其餘材料，按平常煲粥般煲到米稠便可。

注意：食療只針對懷孕6個月以上孕婦在濕疹期間食用，如有疑問可以請教專業中醫師。

患濕疹孕婦注意事項：

1.忌吃生冷食物和菇菌類。

2.禁食酒類及易過敏（如雞蛋牛奶）、辛辣刺激性食物。

3.夏天天氣炎熱容易流汗，建議衣著寬鬆，出汗後先擦乾汗水，不要馬上吹風。

4.不建議用含激素類的藥品或刺激性止癢藥。

5.禁塗滋潤性藥膏，因為肌膚水濕過多，不宜再加滋潤。

6.避免手抓癢處或用熱水刺激患處。

7.避免過度疲勞和精神過度緊張。

記者：陸明敏