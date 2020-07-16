【酒店優惠】8度海逸推外賣自取及住宿優惠　168元可歎2人中西套餐【內附詳情】

▲ 8度海逸酒店推出「Chill住歎」住宿優惠及加推外賣自取服務。（8度海逸酒店提供）

新冠肺炎疫情再度爆發，全城人心惶惶。最近政府更收緊防疫政策，禁止餐廳晚上6時後提供堂食。各大酒店、連鎖餐廳、小店紛紛推出外賣優惠，以度時艱。

位於土瓜灣住宅區8度海逸酒店推出「Chill住歎」住宿優惠、外賣自選美食優惠，客人可安全地在房間歎晚餐，或自取回家享用。

▲ （8度海逸酒店提供）

▲ （8度海逸酒店提供）

「Chill住歎」住宿優惠 低至港幣 $680

一晚住宿連雙人自助早餐，入住期間更可於客房內品嚐雙人西式晚膳套餐（原價港幣$408）。若以$800升級至套房連一睡房，優惠更包括於套房內兩小時任飲紅、白酒、啤酒及汽泡酒（三位），額外一位西式晚膳套餐及自助早餐。

• 優惠期有效期由即日至9月30日為止

• 任飲推廣時段直至晚上11時30分

• 免費享用酒店健身中心、室外游泳池、兒童游泳池、旋流浴池（有關開放詳情請留意酒店官方網頁）

＊查詢或預訂

網址：請按此

電話：3900 3000

▲ （8度海逸酒店提供）

外賣自取服務

酒店單點菜單中，可供外賣自取的款式近百款，現時更有高達6折優惠。另外更有午市套餐、中西式套餐餐單。

晚市推出的特選套餐有4款，包括中、西式2至3人套餐，最平168元起。西式套餐菜式有焗芝士龍蝦、紅洒燴牛尾、意大利風乾火腿薄餅及芒果拿破崙等，中式套餐則有紅燒魚腐斑腩、花蜜黑椒牛仔骨、XO醬炒斑球，再配姬松茸北菇螺頭燉雞湯。

另外亦有兩款半製成食材及日式雜錦刺身，包括紅洒燴牛尾及香草法式蒙古羊扒，食客可在家中烹調，非常方便。除套餐外，餐廳亦有近百款單點菜式選擇，如燒羊扒伴香草汁、蝦子黑松露野菌意大利粉及日式芥末醬燒牛肉雜菌三文治，全日可享6折優惠。

預訂或查詢：2126 1960

外賣服務及優惠期至2020年8月30日

記者：Panda