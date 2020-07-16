【飲食速報】Little Twin Stars粉絲打卡必試　推限時主題下午茶套餐及蛋糕

▲ Vive Cake Boutique期間限定推出「Wishing Upon a Star」主題下午茶體驗及蛋糕系列。（餐廳提供）

蛋糕精品店品牌Vive Cake Boutique與Sanrio公司為慶祝經典角色Little Twin Stars 45周年，限定推出的「Wishing Upon a Star」主題下午茶套餐及蛋糕，由即日起至10月11日期間供應。下午茶兩位用收費$498，另加一服務費。

VIVE過去曾與Sanrio公司合作推出的My Melody與玉桂狗蛋糕及甜點系列廣受歡迎，而最新合作則是以Sanrio公司著名的Little Twin Stars為靈感創作的蛋糕精品及下午茶體驗。

▲ 「Wishing Upon a Star」下午茶體驗是共4層的下午茶套餐，以月亮造型層架奉上，備有精緻甜點及鹹點。（餐廳提供）

Little Twin Stars是一對雙胞胎，弟弟Kiki擁有粉藍色頭髮，對身邊事物充滿好奇心，最愛「釣星星」，而擁有粉紅色頭髮的姊姊Lala則熱愛畫畫及烹飪。

是次推出的「Wishing Upon a Star」共4層的下午茶套餐，以月亮造型層架奉上，備有精緻甜點及鹹點，滿載活潑的Kiki與Lala的角色特質。

底層的鹹點選擇色彩繽紛，構思自Little Twin Stars的夢幻色彩，包括「牛油果蔬菜米紙卷」及「彩虹麵」。甜點方面，「提子英式鬆餅」插上星星彩虹紙牌裝飾，而「新鮮士多啤梨卷蛋」亦以Kiki及Lala標誌性的粉色系設計，並印上Little Twin Stars造型糖紙，以粉色牛油忌廉裝飾的甜點還有「Little Twin Stars 泡芙」，綴以繽紛的食用花瓣，更添夢幻色彩。

另有以Little Twin Stars夢幻國度中的白雲為靈感設計的蛋糕則有「紅寶石朱古力野莓蛋白撻」及「白朱古力黑加侖子慕絲蛋糕」，「白朱古力黑加侖子慕絲蛋糕」同時可供單點，定價為$58。

▲ Vive Cake Boutique位於中環皇后大道中80號H Queen's 1樓。（餐廳提供）

「Wishing Upon a Star」下午茶配備香茶或咖啡，將逢星期四至星期日及公眾假期，下午2時至6時30分，於VIVE位於中環皇后大道中H Queen's的旗艦店供應；定價為$270（一位用）或$498（兩位用），需另收加一服務費。

蛋糕方面，主題奶油忌廉蛋糕「Wishing Upon a Star」（1磅，$780）。蛋糕外層以仙境般的紫色系調配出夢幻色彩，綴以點點銀色糖粒，有如星星掛在天上般迷人，更有流星踏著彩虹落在蛋糕頂層。

「Wishing Upon a Star」蛋糕可選VIVE招牌的7款口味，當中包括：紅絲絨蛋糕配忌廉芝士、伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉、香蕉蛋糕配朱古力牛油忌廉、榛子蛋糕配榛子牛油忌廉、雲呢拿海綿蛋糕配芒果柚子慕絲、朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉和及開心果蛋糕配開心果牛油忌廉。

該公司也推出免費送貨服務。顧客凡於4日前訂購任何VIVE原個磅裝蛋糕，即可專享免費送貨服務（離島及邊境禁區除外）。

記者：Mandy