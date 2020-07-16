【本地遊】大埔親子野外歷奇體驗　攀全港唯一9米樹屋【內附交通】

▲ 大埔親子歷奇體驗，是暑期好玩親子活動。

暑假將至，不少家長打算為小朋友尋找安全又好玩的學習體驗營。早建於1992年、位於大埔林村的樹屋田莊，以歷奇活動、野外求生聞名，現時設有可供3歲或以上小朋友參加的親子學習體驗。

▲ （攝影：陸明敏）

樹屋田莊佔地約10萬呎，設施包括可供20個4人帳篷紮營的草地、偌大的高台飛索和繩網陣攀爬設施、可作橫水渡的小湖、遊樂園如彈床、滑梯等，當然不少得具標誌性的香港唯一9米高樹屋。

▲ 田莊內有不少遊樂設施如彈床。（攝影：陸明敏）

樹屋在外國十分盛行，可惜香港環境狹窄而罕見，有見及此，當地村民希望建造香港特色樹屋，因而成立樹屋田莊。

沿樹幹木梯攀爬而上

田莊樹屋高9米、約3層樓高甚壯觀。參加者需在教練用繩索和安全帶保護下，沿着樹幹的木梯級攀爬而上，屋內被樹幹貫穿，像與大自然融為一體，看看遠處山脈風景，也覺心曠神怡。

▲ 不敢攀上樹屋的人可到仿製樹屋打卡。（攝影：陸明敏）

離開時要像消防員般攬住鐵柱直滑9米而下，十分過癮。歷奇教練Jason最開心是見到小朋友成長：「有些人不敢上樹，但當他跨過障礙，就能增強自信。」

▲ 親子可以坐上浮板作橫水渡，合力拉繩索渡湖。（攝影：陸明敏）

另一個受歡迎設施是橫水渡。親子可以坐上浮板，合力拉着繩索渡湖，也可試試在無安全裝備下，踏在懸空橫繩渡湖，若不小心失足便會掉下水，不過水深只及成人膝蓋，沒太大危險。

▲ 巨型攀爬繩網陣可訓練小朋友的手腳協調和膽量。（攝影：陸明敏）

喜歡刺激的，可玩高空飛索和3層高的巨型攀爬繩網陣，參加者需戴上頭盔及佩戴安全帶，小朋友走過車軚、攀上蜘蛛網，完全是放電玩意。

▲ 滑索板車甚刺激，佩戴頭盔和安全繩玩得安心又放心。（相片：受訪者提供）

Jason指所有設施均有高質素安全裝備，如安全帶購自歐洲、固定繩索購自日本等，所有器材均經歐盟認證，通過拉力測試，而所有教練亦修讀相關技術和安全課程，以策安全。

▲ 專業教練會從旁協助小朋友跨越障礙。（相片：受訪者提供）

所有攀爬設施均要求參加者繫上安全帶，即使跣腳都不會摔倒。他指攀爬除了可訓練小朋友的手腳協調，更可練就膽量。「很多港孩怕這嫌那，我們想他們經歷更多困難，學習在困難中正面解決問題。」

幼兒學三隻小豬搭建草屋

現時田莊提供的兒童體驗活動甚多元化，樹屋森林學園提供適合3歲至6歲小朋友的親子活動，主要透過重現童話故事的場景學習技能，例如在「三隻小豬」中，學習搭建紙皮屋、草屋和磚屋。

▲ 高空飛索受家長和小朋友歡迎。（相片：受訪者提供）

6歲至8歲的自理訓練活動包括搭建臨時帳篷、原野生火煮、上山走過社山古道到太和採購食材等。田莊也設有手工藝班，如學習藍染、製作Ukulele等；也有為期數天的野外逆境挑戰訓練營，學習野外定向、遠足、觀星、夜行等。

樹屋田莊

地址：大埔林村新塘下村26A2

營業時間：逢星期一至日 9am - 5pm

入場：只限預約不設Walk-in，設有不同活動如露營、歷奇體驗、課程等，小童、成人日營費用每人218元起。

交通：港鐵太和站轉乘小巴25K或巴士64K，於新塘站下車，徒步走約5分鐘即抵。樹屋田莊外不設泊車處。

田園式Cafe嘗手工漢堡

田莊內沒有餐廳，不過沿着林錦公路走約10分鐘，就可到人氣文青熱店田園Cafe。Cafe外型以白色為主調，室外飾有英式紅郵筒、種滿植物；室內裝潢以木為主，並有黑膠碟機播放音樂。

▲ 歐陸格調的Forest Cafe受文青歡迎。（攝影：陸明敏）

▲ 安格斯牛肉漢堡（85元）和蜜糖海底椰梳打（35元），手工麵包鬆軟富麥香。（攝影：陸明敏）

Cafe以手工自製麵包的漢堡和咖啡著名。安格斯牛肉漢堡（85元）漢堡麵包鬆軟富麥香，牛肉肉質軟腍。蜜糖海底椰梳打（35元）消暑解渴，不過聽聞其咖啡才是真章，下次經過可以再試。

Forest Cafe

地址：大埔林村新村 dd19

開放時間：星期二至日 12nn - 6pm

許願樹原來有兩棵？

沿着林錦公路走約20分鐘，就到旅遊熱點林村許願樹。許願樹原來有兩棵，一棵是村口較矮小的榕樹，另一棵是近林村天后廟、較大的榕樹，後者已有過百年樹齡，而村民說較大一棵才是真許願樹。

▲ 村民說較高大的一棵才是真‧許願樹。（攝影：陸明敏）

據說兩棵榕樹可助人實現不同願望，小的求姻緣和子女，大的求財運、健康、事業、學業等。

以往曾有把姓名、出生年月日及願望寫在寶牒上，繫上石頭或橙擲上樹的習俗，不過後來因大樹不勝負荷而被禁止，現時旁邊有一可供人掛上寶碟的告示版。

▲ 即製茶粿和雞屎藤非常燙手。（攝影：陸明敏）

旁邊的天后廟，始建於清朝乾隆年間，屬二級歷史建築。臨走前，可在村內食店品嘗即製茶粿、雞屎藤和豆腐花，作為旅程完美的結束。

林村許願樹

地址：林村放馬莆村

記者：陸明敏